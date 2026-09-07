Merz, impactado por triunfo electoral de la ultraderecha alemana, insiste en reformas impopulares

BERLÍN.— El canciller alemán Friedrich Merz redobló el lunes su apuesta por sacar adelante reformas impopulares en la mayor economía de Europa luego que un partido de ultraderecha se apuntara una victoria aplastante en unas elecciones regionales, con muy buenas posibilidades de formar el primer gobierno estatal de extrema derecha desde la era nazi.

Merz afirmó que su Unión Demócrata Cristiana (CDU), de centroderecha, estaba “profundamente conmocionada” por lo que calificó como “la derrota electoral más grave que la CDU ha sufrido en años, en décadas”. No obstante, indicó que está decidido a seguir al mando y manifestó que “rendirse no es una opción para mí”.

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Alternativa para Alemania (AfD), que se opone a la migración y es favorable a Rusia, se quedó muy cerca de obtener la mayoría en la votación del domingo en Sajonia-Anhalt, un pequeño estado del este que cobró una relevancia desproporcionada cuando AfD aspiraba al poder allí. Su rama regional es una de varias consideradas un grupo de ultraderecha probado por la agencia de inteligencia interior de Alemania.

La victoria de AfD es una gran distracción para Alemania y para Merz en un momento en que Europa afronta varios desafíos, entre ellos la agresión incesante de Rusia hacia Ucrania, una presunta campaña de sabotaje dirigida contra países de la OTAN y unas difíciles relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump.

Merz señaló que quería asegurar a los aliados de Alemania que “nuestras instituciones son resilientes y estables” y que el país se mantendrá fiel a sus valores y a su Constitución tras el triunfo de AfD.

“Sabemos que Alemania tiene una responsabilidad especial por su historia”, señaló.

Alemania es uno de los mayores apoyos de Ucrania en su guerra contra Rusia.

Debido al pasado nazi de Alemania, los movimientos de extrema derecha siempre han estado sometidos a un fuerte escrutinio. Otros grandes partidos se han negado a cooperar con AfD en el llamado “cortafuegos”. A diferencia de muchos países de Europa, la Alemania moderna aún no ha tenido un partido de extrema derecha o populista de derechas al frente de un gobierno nacional, estatal o de una ciudad grande.