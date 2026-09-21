México encabeza órdenes de deportación en EU: 160 mil mexicanos en lo que va de 2026

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    México encabeza órdenes de deportación en EU: 160 mil mexicanos en lo que va de 2026
    Mexicanos acumulan la mayor cifra de órdenes de deportación emitidas por jueces migratorios de Estados Unidos en 2026. EFE

Mexicanos acumulan 160 mil 29 órdenes de deportación en EU hasta agosto de 2026, la cifra más alta entre las nacionalidades registradas por TRAC

México es la nacionalidad con mayor número de órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración en Estados Unidos durante el año fiscal 2026, con 160 mil 29 casos registrados hasta agosto, de acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), organismo de investigación de la Universidad de Syracuse.

Las cifras corresponden al año fiscal estadounidense, que comenzó el 1 de octubre de 2025 y concluirá el 30 de septiembre de 2026. En ese periodo, las cortes migratorias estadounidenses emitieron 741 mil 870 órdenes de deportación, entre órdenes de remoción y salidas voluntarias, equivalentes a 83.5 por ciento de los casos que fueron concluidos por estos tribunales.

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MEXICANOS, CON MÁS ÓRDENES DE DEPORTACIÓN

Los 160 mil 29 mexicanos con órdenes de deportación representan la cifra más alta entre las nacionalidades registradas por TRAC. En segundo lugar se encuentran los venezolanos, con 90 mil 249 casos; seguidos por los hondureños, con 89 mil 7; los guatemaltecos, con 87 mil 255, y los colombianos, con 48 mil 458.

La diferencia entre México y Venezuela es de 69 mil 780 órdenes, mientras que la cifra correspondiente a mexicanos es aproximadamente 78 por ciento superior a la registrada para los venezolanos.

Las órdenes contabilizadas por TRAC corresponden a procedimientos ante las cortes de inmigración de Estados Unidos. Estas instancias forman parte del sistema federal de inmigración y dependen del Departamento de Justicia estadounidense.

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¿CÓMO FUNCIONAN LAS DEPORTACIONES ANTE UN JUEZ MIGRATORIO?

Una orden de deportación emitida por un juez migratorio ocurre después de que las autoridades presentan un caso ante la corte. Durante el procedimiento se realizan audiencias en las que la persona migrante puede presentar argumentos y solicitar determinados beneficios migratorios antes de que el juez emita una resolución.

Este procedimiento no representa la única vía utilizada por Estados Unidos para expulsar a personas migrantes. También existen mecanismos administrativos, como la denominada remoción expedita, mediante la cual determinadas personas pueden ser expulsadas sin que su caso sea presentado ante un juez.

Por ello, las cifras de TRAC sobre órdenes emitidas por las cortes migratorias no representan por sí solas el total de deportaciones realizadas por Estados Unidos durante el periodo.

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CASI 90% DE LOS CASOS CONCLUIDOS EN AGOSTO TERMINÓ EN DEPORTACIÓN

Durante agosto de 2026, los jueces de inmigración concluyeron 96 mil 184 casos. De ese total, 77 mil 234 terminaron con una orden de remoción y otros 9 mil 20 con una salida voluntaria.

En conjunto, estas dos categorías representaron 89.7 por ciento de los procedimientos concluidos por las cortes migratorias durante ese mes. Otros 1 mil 862 casos terminaron con algún tipo de beneficio migratorio, mientras que 8 mil 68 tuvieron otros resultados que permitieron permanecer en Estados Unidos.

La proporción de personas que contaron con representación legal también fue limitada. TRAC reportó que sólo 24.2 por ciento de los migrantes, incluidos menores no acompañados, tenían abogado cuando se emitió una orden de remoción en agosto.

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MÁS DE 3 MILLONES DE CASOS PERMANECEN PENDIENTES

El aumento en la resolución de expedientes no ha eliminado el rezago de las cortes migratorias. Al cierre de agosto había 3 millones 92 mil 988 casos activos pendientes de resolución.

De ese universo, 2 millones 278 mil 978 correspondían a personas que habían presentado solicitudes formales de asilo y permanecían a la espera de una audiencia o de una decisión sobre sus casos.

TRAC también reportó que las cortes migratorias recibieron 514 mil 61 nuevos casos durante el año fiscal 2026 hasta agosto, mientras que habían concluido 899 mil 741 procedimientos en el mismo periodo.

La organización señaló además que el tiempo de resolución de los casos continúa aumentando. En un análisis publicado en septiembre, TRAC indicó que las personas a quienes se ordenó la remoción en julio habían esperado, en promedio, 901 días desde la emisión de la notificación de comparecencia hasta la resolución de sus casos.

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POCOS CASOS NUEVOS ESTÁN RELACIONADOS CON PRESUNTA ACTIVIDAD CRIMINAL

Los datos de TRAC muestran que 1.79 por ciento de los nuevos casos registrados durante el año fiscal 2026 buscaban una orden de deportación basada en alguna presunta actividad criminal del migrante, además de una posible entrada irregular a Estados Unidos.

El dato corresponde a los nuevos procedimientos iniciados ante las cortes y no al conjunto de personas que enfrentan procesos migratorios, por lo que no permite establecer por sí mismo las características criminales de todos los casos pendientes o resueltos.

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MENOS DE UN TERCIO DE LAS SOLICITUDES DE FIANZA FUERON CONCEDIDAS

Otro de los indicadores registrados por TRAC corresponde a las audiencias de fianza. En lo que va del año fiscal 2026, los jueces migratorios han celebrado 66 mil 620 audiencias relacionadas con solicitudes de libertad bajo fianza.

De ellas, 20 mil 258 terminaron con la concesión de la fianza, es decir, menos de un tercio del total de audiencias realizadas.

Los datos corresponden a los primeros 11 meses del año fiscal 2026 disponibles en los registros de TRAC y muestran la situación de los procedimientos ante las cortes de inmigración hasta agosto, antes del cierre del ejercicio fiscal el 30 de septiembre.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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