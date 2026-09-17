Aumento en los cruces fronterizos en la última década transformó a EU. ¿Quiénes eran los 4.5 millones de migrantes y adónde fueron?

Ahora, datos obtenidos en exclusiva por The Associated Press trazan un panorama de quiénes son estos migrantes, adónde fueron y qué ocurrió después de la frontera.

MIDVALE, UTAH- Un aumento sin precedentes de los cruces fronterizos en la última década transformó a Estados Unidos: llegaron millones de personas de más de 150 países, lo que llevó a la población inmigrante del país a sus niveles más altos de la historia.

Los migrantes deben proporcionar una dirección a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. AP obtuvo sus códigos postales de destino, la ciudadanía por país, edades, géneros, y las fechas y regiones fronterizas donde se encontraron con las autoridades.

Mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información, AP obtuvo registros federales sobre los destinos declarados por 4.5 millones de migrantes liberados en Estados Unidos tras cruzar la frontera mexicana, tanto legal como ilegalmente, entre octubre de 2018 y julio de 2025.

Y aunque tradicionalmente la gran mayoría de los migrantes eran de México, este fenómeno incluyó a personas de una cantidad y diversidad asombrosas de países: India, Ecuador, Ghana.

Algunos fueron a ciudades que desde hace mucho tiempo han sido imanes para los inmigrantes, Nueva York, Miami, pero cada vez más otros encontraron el camino hacia ciudades más pequeñas con una presencia inmigrante menos desarrollada. Cuadras, vecindarios y ciudades enteras se transformaron en lugares como Elkhart, Indiana; Knoxville, Tennessee; y Dodge City, Kansas.

Los datos sobre sus destinos iniciales tras la frontera sur ofrecen una mirada tanto amplia como inusualmente detallada de cómo se está desarrollando hoy el aumento de las llegadas, que alcanzó su punto máximo durante el gobierno del expresidente Joe Biden y fue una razón importante por la que los votantes devolvieron a su predecesor, Donald Trump, a la Casa Blanca.

Es probable que algunos nunca llegaran a las direcciones que dieron. Las autoridades no contaban con recursos para verificarlo, aunque los migrantes deben informar con veracidad para seguir sus casos en los tribunales y obtener permisos de trabajo. Algunos se han mudado a otros lugares de Estados Unidos o han salido del país, de manera voluntaria o involuntaria. Pero muchos se han quedado donde estaban.

La Patrulla Fronteriza se encontró con migrantes de 174 países en un solo año, un marcado contraste con periodos anteriores, cuando eran casi todos mexicanos y centroamericanos. El crecimiento de las redes sociales y nuevas rutas migratorias fueron claves para llevar a personas de todo el mundo. Cincinnati, por ejemplo, recibió una gran afluencia de África Occidental y fue uno de los destinos más populares para migrantes de Uzbekistán.

Algunas ciudades, que durante generaciones han tenido comunidades internacionales sólidas, se diversificaron aún más por el aumento migratorio y por el abanico de países de los que llegaron las personas.

El distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, registró al menos 25 nacionalidades con llegadas significativas, incluidas cinco naciones que enviaron cada una a más de 7 mil personas: Ecuador, China, Colombia, Venezuela e India.

Filadelfia tuvo 11 nacionalidades con al menos mil recién llegados, encabezadas por Brasil, Haití y la República Dominicana, pero también Rusia y Venezuela. El área metropolitana de la ciudad también registró a más de 1.000 migrantes de Georgia.

Florida siguió siendo el número 1, pero muchas personas buscaron otros destinos

Aunque Florida fue el estado más popular en general, los inmigrantes latinoamericanos cada vez buscaron más otros lugares por perspectivas laborales más prometedoras y una mejor calidad de vida. Muchos optaron por sitios con comunidades pequeñas pero ya establecidas de inmigrantes de sus países de origen.

En el caso de los cubanos, nueve de los 10 códigos postales de destino principales estaban en Florida, pero muchas personas de la nación caribeña también acudieron en masa a Louisville, Kentucky; Grand Island, Nebraska; y Odessa, Texas. Los colombianos fueron al suburbio de Aurora, en Denver. Paterson, Nueva Jersey, fue la principal opción entre los peruanos. Algunos venezolanos se dirigieron a los suburbios en crecimiento al sur de Salt Lake City; otros, a enclaves de Atlanta, Chicago y Denver.

Llegaron más mujeres y niños que hombres

Casi seis de cada 10 migrantes liberados en la frontera eran mujeres y niños, un cambio drástico respecto de unos años antes, cuando los migrantes eran predominantemente hombres.

El cambio se aprecia en muchos lugares y entre distintas nacionalidades, pero algunos casos destacan. Tulsa, Oklahoma, atrajo a mujeres y niños mexicanos. Mujeres y niños ecuatorianos fueron a Spring Valley, Nueva York. Mujeres guatemaltecas se dirigieron a Chattanooga, Tennessee.

Quienes llegaron desde China se dirigieron principalmente a dos lugares

Los migrantes chinos, que caminaban por cientos cada noche en la montañosa frontera de California con México, en gran medida se concentraron en dos lugares: la ciudad de Nueva York, especialmente los distritos de Queens y Brooklyn, y un conjunto de vecindarios en el área de Los Ángeles.

La maquinaria de deportación de Trump golpeó algunos imanes migratorios y pasó por alto otros Un aumento de los arrestos migratorios por parte del gobierno de Trump ha afectado a algunas zonas que figuraron entre los destinos más populares para los migrantes en años recientes, incluidas Miami y Nueva York. Otras que registraron una gran afluencia de migrantes han recibido menos atención de las autoridades migratorias, entre ellas Silicon Valley, en California; Madison, Wisconsin; y Stamford, Connecticut

CÓMO AP OBTUVO Y ANALIZÓ LOS DATOS DE $.5 MILLONES DE MIGRANTES LIBERADOS EN LA FRONTERA DE EU

Los datos obtenidos recientemente sobre el aumento sin precedentes de cruces fronterizos durante la última década están arrojando luz sobre quiénes ingresaron a Estados Unidos y adónde fueron. A continuación, información sobre los cruces, los datos de 4,5 millones de migrantes y cómo The Associated Press los obtuvo y analizó.

Millones de migrantes cruzaron la frontera desde México durante la última década y fueron liberados en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante un tribunal de inmigración o presentarse en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Fueron liberados para solicitar asilo u otro beneficio migratorio similar por motivos humanitarios. No importaba si habían llegado legalmente. Quienes cruzaron la frontera de manera ilegal podían, conforme a la ley de Estados Unidos y a tratados internacionales, ejercer el derecho a pedir asilo, argumentando que huían de un peligro grave.

Cerca del punto máximo del aumento migratorio, en 2023, algunos recibieron instrucciones de esperar 10 años para una primera fecha en la corte.

Cada mes, el gobierno informa cuántas personas son liberadas en Estados Unidos. AP quería saber adónde fueron.

AP supo que los agentes registraron direcciones para todos los liberados, un destino declarado por cada inmigrante.

AP presentó una solicitud en junio de 2025, en virtud de la Ley de Libertad de Información, ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para obtener información individual anonimizada sobre cada persona liberada en la frontera con México por código postal, nacionalidad y otras características. Al anticipar objeciones por razones privacidad, la AP no pidió nombres ni direcciones.

Aduanas y Protección Fronteriza inicialmente remitió a la AP a datos en su sitio web público, pero eso no aportaba los detalles. En su apelación, la AP señaló que la agencia recopilaba información más detallada.

Aduanas y Protección Fronteriza entregó registros en diciembre, tras meses de comunicaciones de ida y vuelta, sobre 5,619,982 personas detenidas por la Patrulla Fronteriza por ingreso ilegal entre el 1 de octubre de 2018 y el 7 de julio de 2025. Los archivos contenían columnas con nacionalidad, edad, género, fecha, el sector de la Patrulla Fronteriza por el que cruzaron y, cuando correspondía, el código postal del destino.

La AP excluyó de su análisis a las personas para las que no se proporcionó un código postal y los posibles duplicados, lo que redujo el conteo a 3,652,313. La gran mayoría de quienes no tenían código postal probablemente fueron devueltos a México.

Aduanas y Protección Fronteriza entregó registros en mayo de 858.,537 migrantes adicionales que ingresaron por un puerto de entrada oficial entre 2021 y 2024, en su mayoría mediante CBP One, una aplicación en línea para solicitar citas que se creó para otorgar libertad condicional por razones humanitarias. El presidente Donald Trump eliminó el CBP One en su primer día en el cargo. La AP eliminó a las personas para las que no se proporcionó un código postal y los posibles duplicados.

Los conjuntos de datos combinados sumaron 4,510,850 migrantes.

Aproximadamente 100 mil migrantes en los conjuntos de datos estaban en códigos postales con un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o una instalación penitenciaria. Por ejemplo, un código postal en el condado de Karnes, Texas, mostraba cerca de 14 mil migrantes; la población del condado de Karnes es de apenas unos 15 mil habitantes. AP etiquetó esos lugares en su mapa y los excluyó de su recuento de 4.5 millones de personas liberadas en Estados Unidos.

Algunos resultados plantearon interrogantes. Un código postal en Dallas mostraba casi 19 mil migrantes venezolanos, pero en la zona viven apenas unas 50 mil personas. Es posible que algunos migrantes dieran una dirección sin haber residido nunca allí o incluso sin haber ido. Esos casos fueron pocos.

Los mapas y las herramientas de búsqueda excluyen cualquier código postal cuyos resultados sean inferiores a 10. La AP concluyó que, en esos casos, el derecho a la privacidad supera cualquier valor informativo.

Periodistas de AP visitaron lugares destacados por los datos para contar historias sobre algunas de las tendencias. Entre ellos, el área de Salt Lake City, donde se asentaron muchos migrantes venezolanos, y el área de Cincinnati, que atrajo a muchos migrantes de África y otros continentes.

Por Will Jarrett, Aaron KessIes, Humera Lodhi y Elliot Spagat, The Associated Press.