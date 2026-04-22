México está perdido: Trump tras accidente en el que murieron agentes de EU

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Internacional
/ 22 abril 2026
    México está perdido: Trump tras accidente en el que murieron agentes de EU
    Estados Unidos destacó la cooperación que ha mostrado México en materia de seguridad. AP

Afirma vocera de la Casa Blanca que el presidente de EU espera que el Gobierno de México muestre empatía por la muerte de los efectivos estadounidenses en Chihuahua

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México está perdido y que Estados Unidos es su única esperanza al ser cuestionado por la cadena Fox News en torno al accidente vial del fin de semana en Chihuahua en el que perecieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“El Presidente Trump nos dijo hace poco y lo cito ‘México está perdido y Estados Unidos es la única esperanza que tiene México’”, dijo Martha MacCallum, presentadora de Fox News al dar a conocer un extracto de una entrevista que la cadena tuvo con Trump hoy y en la que MacCallum aseguró ver a Trump muy molesto por los hechos en México.

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En una entrevista posterior con la misma presentadora MacCallum, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que a Trump le gustaría ver un poco de compasión de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el Gobierno de Estados Unidos tras la muerte de los agentes dada la ayuda antinarco que Trump ha proporcionado.

“Creo que el Presidente estaría de acuerdo en que un gesto de solidaridad por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena en consideración a las dos vidas estadounidenses que se perdieron, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos están haciendo actualmente, bajo el liderazgo de este Presidente, para detener el flagelo del narcotráfico que atraviesa México rumbo a Estados Unidos”, dijo la vocera Leavitt.

“Hemos observado cierta cooperación por parte de la Presidenta Sheinbaum; no obstante, creo que el Presidente siempre desea ver una mayor cooperación, dado que lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también al pueblo de ella: combatir a estos cárteles”, expresó la vocera.

Apenas ayer, funcionarios no identificados aseguraron al diario The Washington Post y a otros medios estadounidenses que los dos funcionarios estadounidenses que murieron en el percance vial del fin de semana eran agentes de la CIA; la cadena CNN aseguró que trabajaban en labores antinarco ampliadas.

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