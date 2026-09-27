México reafirma ante la ONU su reconocimiento a Palestina como Estado soberano

México ratificó su respaldo al Estado de Palestina durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Representantes diplomáticos expresaron la postura del país a favor de la paz, el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos en Medio Oriente.

La representación mexicana subrayó que la soberanía de una nación se basa en el derecho y no en el poder militar. En su mensaje, el canciller Roberto Velasco afirmó que todos los pueblos tienen el mismo valor jurídico ante la comunidad internacional.

”Creemos en la igualdad jurídica de los Estados, porque la soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales”, destacó Roberto Velasco frente al pleno de la ONU.

El gobierno mexicano insistió en la necesidad de garantizar la paz para la población civil mediante fronteras seguras y reconocidas por la comunidad global.

PROPUESTA DE DOS ESTADOS EN LA REGIÓN

México apoya la existencia de dos Estados independientes para resolver el conflicto. Esta solución busca que tanto Palestina como Israel puedan coexistir con fronteras claras y garantías de seguridad.

La diplomacia mexicana también hizo un llamado a proteger a las personas inocentes afectadas por la violencia armada. El pronunciamiento refuerza la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo y el respeto a los tratados internacionales.