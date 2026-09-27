México reafirma ante la ONU su reconocimiento a Palestina como Estado soberano

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    México reafirma ante la ONU su reconocimiento a Palestina como Estado soberano
    Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores frente a la Asamblea General de la ONU. X

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Roberto Velasco defendió el derecho del pueblo palestino a vivir en paz.

México ratificó su respaldo al Estado de Palestina durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Representantes diplomáticos expresaron la postura del país a favor de la paz, el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos en Medio Oriente.

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La representación mexicana subrayó que la soberanía de una nación se basa en el derecho y no en el poder militar. En su mensaje, el canciller Roberto Velasco afirmó que todos los pueblos tienen el mismo valor jurídico ante la comunidad internacional.

”Creemos en la igualdad jurídica de los Estados, porque la soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales”, destacó Roberto Velasco frente al pleno de la ONU.

El gobierno mexicano insistió en la necesidad de garantizar la paz para la población civil mediante fronteras seguras y reconocidas por la comunidad global.

PROPUESTA DE DOS ESTADOS EN LA REGIÓN

México apoya la existencia de dos Estados independientes para resolver el conflicto. Esta solución busca que tanto Palestina como Israel puedan coexistir con fronteras claras y garantías de seguridad.

La diplomacia mexicana también hizo un llamado a proteger a las personas inocentes afectadas por la violencia armada. El pronunciamiento refuerza la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo y el respeto a los tratados internacionales.

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CONTINUIDAD CON LA POLÍTICA EXTERIOR

Este mensaje mantiene la postura diplomática histórica del país frente a los organismos multilaterales. México favorece la neutralidad activa, la mediación y el respeto a la autodeterminación de los pueblos como ejes de su acción internacional.

Diversos analistas internacionales destacan que este posicionamiento busca sumar a los esfuerzos globales para lograr una tregua duradera y abrir espacio a negociaciones formales de paz.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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