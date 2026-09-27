Trump espera retomar de nuevo negociaciones con Irán tras rechazar su propuesta

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    Trump espera retomar de nuevo negociaciones con Irán tras rechazar su propuesta
    Fue el viernes que Irán planteó la propuesta a cambio de que EU Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones al crudo iraní y restablezca el alto el fuego. ESPECIAL:

Con respectó a la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán, el mandatario de EU respondió: ‘Siempre estoy pensando en ello’

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera que su Gobierno retome esta semana las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra, después de rechazar una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Fue el pasado viernes que Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear en siete días, esto si Estados Unidos levantaba su bloqueo naval de los puertos iraníes.

El sábado Donald Trump rechazó la propuesta y el domingo manifestó: “Espero más conversaciones con Irán (esta semana). Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron”, dijo en una entrevista telefónica con el diario digital Axios.

Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el martes negociaciones con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a través de mediadores cataríes, al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la última propuesta calificándola de “inaceptable”.

El alto diplomático de Irán, Abbas Araghchi, anunció a principios de esta semana que Teherán había presentado una nueva oferta a Estados Unidos que permitiría reabrir la estratégica vía marítima y reanudar las negociaciones entre ambos países, a cambio de que Estados Unidos cumpliera varias demandas de larga data.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní no detalló las condiciones exactas, pero afirmó que no eran “más que” lo incluido en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, firmado en junio pero que fracasó poco después en medio de la reanudación de los combates.

Ese acuerdo inicial incluía disposiciones sobre el alivio de sanciones, la liberación de activos congelados y el cese de las operaciones militares, incluso en Líbano.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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