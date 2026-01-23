Miami propone investigar a negocios locales que tengan vínculos con el Gobierno de Cuba

MIAMI.- La Comisión (concejo) de Miami aprobó la creación de un grupo de trabajo que investigará los posibles vínculos de comercios locales con el régimen castrista en Cuba, que en caso de hallarse, provocaría la revocación de sus licencias.

Esta propuesta fue votada ayer por unanimidad por los comisionados de Miami, y se suma a la decisión del gobierno local de Hialeah, ciudad vecina que cuenta con la mayor proporción de cubanos en Estados Unidos, de tomar medidas contra aquellos comercios que hagan negocios con Cuba.

Antes de su entrada en vigor, la medida requerirá la firma de la alcaldesa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, quien se convirtió el pasado diciembre en la primera persona no hispana en asumir la jefatura del Gobierno municipal.

El comisionado del distrito 4 de Miami, Ralph Rosado, dijo durante la sesión que “cualquier empresa que actúe de manera ilegal, inapropiada y ayude al gobierno de Cuba corre el riesgo de ser cerrada”.

La ciudad de Miami cuenta con más de 100 mil habitantes de nacionalidad cubana, además de cientos de miles de origen cubano que huyeron en las últimas décadas de Cuba.

La proporción de cubanos es mayor en la vecina Hialeah, donde el recién investido como alcalde, Bryan Calvo, afirmó este mes que iban a tomar medidas enérgicas contra los comercios con vínculos con el régimen castrista.

Según cifras reveladas por Calvo, 290 negocios de Hialeah han recibido denuncias.