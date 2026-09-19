Michelle Bachelet renuncia a candidatura en la ONU: “No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet , retiró de forma definitiva su candidatura para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU). El anuncio se dio a conocer a través de un mensaje en video compartido en sus redes sociales.

Bachelet expresó un agradecimiento público a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes respaldaron su postulación desde el primer momento en la escena regional.

La exmandataria señaló que no se arrepiente de haber buscado la dirigencia de la organización. Asimismo, lanzó una advertencia sobre las amenazas actuales contra el multilaterismo en el panorama global.

FALTA DE APOYOS DECISIVOS ACELERA EL RETIRO

La contienda interna dentro del Consejo de Seguridad de la ONU no favoreció a la representante chilena. En los sondeos informales previos, la candidatura registró un bajo nivel de respaldo que complicó su viabilidad técnica ante los miembros permanentes del consejo.

A esta situación se sumó la postura del actual gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, el cual no ofreció un respaldo oficial activo a la campaña. Sin el aval diplomático de su propio país y sin consolidar acercamientos estratégicos con potencias clave como Estados Unidos, las posibilidades de avanzar disminuyeron de forma determinante.