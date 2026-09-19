Michelle Bachelet renuncia a candidatura en la ONU: “No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”

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    Michelle Bachelet renuncia a candidatura en la ONU: “No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”
    CIUDAD DE MÉXICO, 12AGOSTO2025.- Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, durante la ceremonia de inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, evento realizado en el salón Tesorería de Palacio Nacional. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM CUARTOSCURO
    Michelle Bachelet renuncia a candidatura en la ONU: “No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”
    CIUDAD DE MÉXICO, 12AGOSTO2025.- Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la ceremonia de inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, evento realizado en el salón Tesorería de Palacio Nacional. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM CUARTOSCURO

Pese al respaldo de Sheinbaum y Lula da Silva, la exmandataria chilena anunció que no continuará en la contienda para presidir el organismo internacional.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, retiró de forma definitiva su candidatura para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU). El anuncio se dio a conocer a través de un mensaje en video compartido en sus redes sociales.

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Bachelet expresó un agradecimiento público a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes respaldaron su postulación desde el primer momento en la escena regional.

La exmandataria señaló que no se arrepiente de haber buscado la dirigencia de la organización. Asimismo, lanzó una advertencia sobre las amenazas actuales contra el multilaterismo en el panorama global.

FALTA DE APOYOS DECISIVOS ACELERA EL RETIRO

La contienda interna dentro del Consejo de Seguridad de la ONU no favoreció a la representante chilena. En los sondeos informales previos, la candidatura registró un bajo nivel de respaldo que complicó su viabilidad técnica ante los miembros permanentes del consejo.

A esta situación se sumó la postura del actual gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, el cual no ofreció un respaldo oficial activo a la campaña. Sin el aval diplomático de su propio país y sin consolidar acercamientos estratégicos con potencias clave como Estados Unidos, las posibilidades de avanzar disminuyeron de forma determinante.

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¿CUÁL ES EL ESCENARIO ACTUAL PARA LA DIRIGENCIA DE LA ONU?

La salida de Bachelet abre el camino a otros perfiles que buscan encabezar la organización multilateral más importante del mundo. Diversos diplomáticos latinoamericanos continúan en la carrera para suceder al actual liderazgo del organismo.

Entre las figuras con mayor respaldo interno destaca Carolyn Rodrigues-Birkett, excanciller de Guyana, quien mantiene una posición sólida dentro de las preferencias de los países miembros para ocupar el máximo cargo institucional.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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