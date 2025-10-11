¿Miembros de Hamás serán exiliados de Palestina tras acuerdo de paz?

Dirigente de Hamás, durante una entrevista con la agencia de periodismo AFP, afirmó que no irán a la ceremonia de paz en Egipto

El 11 de octubre se reportó que Hosam Badram, dirigente de Hamás, afirmó que si el acuerdo de paz con Israel no se concreta, estarán listos para regresar al combate.

Tras el anuncio del pacto de paz, entre Hamás e Israel, detalles sobre las propuestas de la administración estadounidense han sido, presuntamente, rechazadas por Hamás.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, junto con otros dirigentes, han servido de mediadores entre Israel y Hamás. Pero la tensión ha incrementado, ya que Hosam Badram ha rechazado la propuesta de los Estados Unidos sobre ser exiliado, junto con los demás operativos de Hamás, del territorio palestino.

Aunque la primera fase del plan de paz ha sido concordado, y la liberación de los 48 rehenes será el 13 de octubre, se informó que las siguientes fases serán ‘complejas’ y ‘difíciles’.

La ceremonia de paz se acordó que será en Egipto; sin embargo, desde Catar, el dirigente de Hamás afirmó que su grupo no asistirá. No se detallaron las razones, pero se agregó que las autoridades de Israel, también cederán con el acuerdo, y se liberarán 2 mil prisioneros palestinos.

