Milei pasa de la amenaza a la acción sobre Malvinas. Esto es lo hay que saber sobre estas islas que disputa Argentina a Reino Unido

BUENOS AIRES- Un día después de endurecer su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, el presidente argentino Javier Milei pasó a la acción y anunció el viernes el inicio de una investigación para sancionar a las compañías petroleras que operan “ilegalmente” en el archipiélago del Atlántico Sur que está bajo control del Reino Unido. La medida apunta contra 45 sujetos, tanto personas humanas como jurídicas, que “estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos” en Malvinas, un territorio que Argentina reclama como propio desde 1833, anunció la oficina del presidente. El procedimiento, que llevará adelante la Cancillería argentina, tiene lugar un día después que Milei modificara una postura conciliatoria hacia el Reino Unido en la causa Malvinas para anunciar la instalación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, el punto continental más cercano al archipiélago, y el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones vigentes contra compañías petroleras nacionales y extranjeras que operen en las islas.

El giro de Milei ocurrió después de que el presidente estadounidense Donald Trump, con el cual está alineado geopolíticamente, afirmara que podría reconsiderar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas, que en los hechos se ha traducido en un alineamiento con la administración británica de las islas. El comunicado del gobierno argentino de este viernes no identificó las empresas, sus accionistas ni proveedores que serán objeto de sanción. “Quienes hoy pretenden lucrar violando la soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”, indicó la nota oficial. Las petroleras Rockhopper Exploration, británica, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, israelí, desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte con el aval de las autoridades de las islas. Ambas compañías petroleras ya fueron sancionadas por distintos gobiernos de centro-izquierda que antecedieron a Milei, basándose en una normativa vigente sobre explotación de hidrocarburos de las Malvinas que contempla entre otras penas la inhabilitación para operar en Argentina. Milei ha dicho que la reforma de la ley busca endurecer las sanciones y ampliar la prohibición a otras actividades. El gobierno argentino manifestó que la medida adoptada este viernes “constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación”, en referencia al conflicto armado que mantuvieron Argentina y el Reino Unido en 1982, en el que el país sudamericano resultó derrotado.

“Es también un mensaje claro hacia el mundo. Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las islas Malvinas”, remarcó la presidencia argentina. En este contexto, el gobierno británico reafirmó su compromiso “inquebrantable” con el archipiélago, al que los ingleses denominan Falklands. Recordó además que en 2013 los isleños votaron por su autodeterminación como territorio británico de ultramar. ESTO ES LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LAS ISLAS MALVINAS TRAS EL RECLAMO DE MILEI En un llamado a la nación en horario estelar, el presidente argentino Javier Milei resucitó el histórico reclamo de Argentina sobre las cercanas islas Falkland, conocidas en español como Malvinas, que están bajo el control de Reino Unido, y en el proceso evocó recuerdos de la amarga guerra que ambos países libraron hace 44 años. Con una elección en Argentina prevista para octubre de 2027, Milei hizo lo que muchos líderes argentinos han hecho a lo largo de los años: redoblar el apoyo al reclamo de su país sobre lo que los argentinos llaman las Malvinas.

En su discurso, Milei celebró el jueves un aparente cambio de tono de Estados Unidos y prometió impulsar medidas para bloquear planes de perforación petrolera cerca del pequeño territorio británico de ultramar de unos 3,500 habitantes, situado a unos 480 kilómetros (300 millas) al este de la costa sudeste de Argentina. Sin amenazar con una incursión militar, insistió en que los “vientos de cambio” soplaban del lado de Argentina. Esto es lo que hay que saber sobre las islas, un territorio británico de ultramar desde 1833, y cómo influyen en las relaciones entre Argentina y Reino Unido. Milei reafirma el reclamo El reclamo de soberanía de Argentina está consagrado en la Constitución del país y se invoca con frecuencia como expresión de identidad nacional, desde los billetes hasta los cánticos futboleros del Mundial.

Milei, rodeado por su gabinete, le dijo a la nación que las islas son “el futuro” y que Argentina necesita “recuperarlas” como una cuestión de importancia nacional. “No hay otro camino”, afirmó. Milei, un libertario de derecha que ha aplicado una terapia de choque a la economía argentina desde que asumió el cargo a fines de 2023, ha enfrentado una presión creciente de la oposición, que lo ha acusado de desatender el reclamo de soberanía de Argentina. Se ha vuelto más enfático sobre las Malvinas a medida que los planes de producción petrolera a gran escala en torno a las islas elevan lo que está en juego en la disputa. Indicó que firmaría decretos para introducir sanciones contra cualquier empresa que trabaje en la producción de petróleo alrededor de las islas, al declarar que el yacimiento Sea Lion, una operación conjunta de Reino Unido e Israel, es un “peligro claro y urgente” para los reclamos del país.

Se prevé que la producción en el yacimiento, situado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas, comience en 2028. Argentina considera que el proyecto es una explotación ilegal de recursos en aguas que reclama como propias. “Argentina no se quedará de brazos cruzados”, manifestó Milei. “Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas, será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional”. Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum desestimaron las amenazas de Milei en una declaración conjunta emitida el viernes, diciendo que seguirían Adelante con el plan de Sea Lion en virtud de las licencias otorgadas por el gobierno de las islas y respaldado por Reino Unido. “La empresa piensa que no es de esperar que los acontecimientos recientes tengan un efecto importante en las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, incluido el calendario de realización del proyecto”, afirmaron. El factor Trump El mensaje de Milei a la nación se produjo en medio de señales crecientes de que Estados Unidos se preparaba para cambiar su postura sostenida durante mucho tiempo sobre el futuro de las islas. Durante décadas, sucesivas administraciones estadounidenses se han mantenido neutrales ante los reclamos contrapuestos, al tiempo que reconocían la administración de facto británica de las islas. Cualquier alejamiento de esa posición sería un gran desaire diplomático y avivaría unas tensiones transatlánticas ya elevadas. En una entrevista realizada el jueves con GB News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que no respaldaría a Reino Unido en una lucha por las Malvinas y señaló la falta de apoyo británico a su guerra en Irán, iniciada el 28 de febrero. “Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”, sostuvo Milei, posiblemente el aliado más cercano de Trump en Sudamérica. La respuesta británica Los residentes de las Islas Malvinas han indicado que prefieren seguir siendo parte del Reino Unido, y el secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, dijo que el país “defenderá resueltamente” su derecho a decidir su futuro. “La posición de Reino Unido sobre las Islas Falkland es inquebrantable”, escribió Miliband en X. “Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”. En un referéndum de 2013, los isleños votaron de manera abrumadora por seguir siendo un territorio británico de ultramar: el 99,8% votó a favor y solo hubo tres votos en contra. Milei desestimó ese punto de vista y dijo que los habitantes de las islas “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”. La opción militar El peor escenario es que la disputa vuelva a desembocar en una guerra. En 1982, la entonces dictadura militar argentina invadió las Malvinas. Reino Unido, encabezado entonces por la primera ministra Margaret Thatcher, envió un equipo especial a través del Atlántico y recuperó las islas tras 73 días de control argentino. La guerra dejó 649 militares argentinos y 255 británicos muertos. La humillación de aquella invasión fallida pronto condujo a la caída de la junta, que invadió las islas en una apuesta desesperada por ganar popularidad. El contexto ahora es muy distinto. A comienzos de la década de 1980, las Malvinas tenían una presencia militar británica mínima. Hoy existe una disuasión real: más de mil soldados, aviones de última generación y patrullas de la Marina Real en las cercanías. El contexto histórico El estatus futuro de las islas ha lastrado las relaciones entre ambos países, aunque comparten profundos vínculos culturales y económicos. Aunque Argentina nunca fue una colonia británica, la influencia y el dinero británicos desempeñaron un papel crucial en el crecimiento del Estado argentino en las décadas posteriores a su establecimiento en 1816. De manera más visible, la influencia británica se aprecia en el ámbito deportivo, en particular en el fútbol, que fue llevado por inmigrantes británicos. Pero las Malvinas han socavado lo que debería ser una relación estrecha basada en intereses comunes. En el Mundial reciente, Argentina venció 2 a 1 a su archirrival Inglaterra en las semifinales. Algunos jugadores argentinos desplegaron una pancarta tras la victoria proclamando como propias las disputadas Islas Malvinas: “Las Malvinas son argentinas”.