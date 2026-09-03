“Vamos por lo que más les duele: Su dinero” Estados Unidos advierte que va por el dinero de los cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió en su cuenta de X un documento oficial que detalla una acción en conjunto entre las administraciones de Trump y Sheinbaum, en la que ambas naciones acordaron priorizar el desmantelamiento de las redes financieras, bienes e intermediarios de los cárteles del narcotráfico.

Johnson aseguró que ambas naciones van sobre los recursos ilícitos que permiten a las organizaciones criminales operar y reorganizarse. “A través de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, Estados Unidos y México están combatiendo no sólo las drogas, las armas y a los criminales, sino también las ganancias ilícitas, las redes financieras, los facilitadores y la corrupción que los sostienen”, señaló.

Aunque las drogas y armas incautadas puedan reemplazarse, quitarle los recursos financieros debilita la estructura central de sus operaciones, lo que les impide comprar, organizar y reestructurarse.

En el documento se destaca la importancia del Foro Internacional sobre Delitos Financieros (CI-FIRST), el cual reúne a autoridades gubernamentales, policiales y del sector financiero privado de ambos países para compartir información en tiempo real. Por último, enfatiza que mediante el seguimiento del dinero, el intercambio de información y la acción coordinada internacional, no habrá lugar en el que los grupos criminales puedan ocultar sus recursos monetarios.