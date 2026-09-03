“Vamos por lo que más les duele: Su dinero” Estados Unidos advierte que va por el dinero de los cárteles
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Las autoridades de ambos países afirman que golpear la estructura financiera de las organizaciones criminales es una estrategia clave
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió en su cuenta de X un documento oficial que detalla una acción en conjunto entre las administraciones de Trump y Sheinbaum, en la que ambas naciones acordaron priorizar el desmantelamiento de las redes financieras, bienes e intermediarios de los cárteles del narcotráfico.
Johnson aseguró que ambas naciones van sobre los recursos ilícitos que permiten a las organizaciones criminales operar y reorganizarse.
“A través de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, Estados Unidos y México están combatiendo no sólo las drogas, las armas y a los criminales, sino también las ganancias ilícitas, las redes financieras, los facilitadores y la corrupción que los sostienen”, señaló.
Aunque las drogas y armas incautadas puedan reemplazarse, quitarle los recursos financieros debilita la estructura central de sus operaciones, lo que les impide comprar, organizar y reestructurarse.
En el documento se destaca la importancia del Foro Internacional sobre Delitos Financieros (CI-FIRST), el cual reúne a autoridades gubernamentales, policiales y del sector financiero privado de ambos países para compartir información en tiempo real.
Por último, enfatiza que mediante el seguimiento del dinero, el intercambio de información y la acción coordinada internacional, no habrá lugar en el que los grupos criminales puedan ocultar sus recursos monetarios.