“Vamos por lo que más les duele: Su dinero” Estados Unidos advierte que va por el dinero de los cárteles

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    “Vamos por lo que más les duele: Su dinero” Estados Unidos advierte que va por el dinero de los cárteles
    Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México CUARTOSCURO
    “Vamos por lo que más les duele: Su dinero” Estados Unidos advierte que va por el dinero de los cárteles
    Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México CUARTOSCURO

Las autoridades de ambos países afirman que golpear la estructura financiera de las organizaciones criminales es una estrategia clave

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió en su cuenta de X un documento oficial que detalla una acción en conjunto entre las administraciones de Trump y Sheinbaum, en la que ambas naciones acordaron priorizar el desmantelamiento de las redes financieras, bienes e intermediarios de los cárteles del narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estados-unidos-derriba-al-menos-100-drones-de-carteles-en-la-frontera-sur-revela-fox-news-EF23266266

Johnson aseguró que ambas naciones van sobre los recursos ilícitos que permiten a las organizaciones criminales operar y reorganizarse.

“A través de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, Estados Unidos y México están combatiendo no sólo las drogas, las armas y a los criminales, sino también las ganancias ilícitas, las redes financieras, los facilitadores y la corrupción que los sostienen”, señaló.

Aunque las drogas y armas incautadas puedan reemplazarse, quitarle los recursos financieros debilita la estructura central de sus operaciones, lo que les impide comprar, organizar y reestructurarse.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estudiantes-de-usa-recuperan-mas-de-mil-piezas-arqueologicas-para-mexico-FF23266003

En el documento se destaca la importancia del Foro Internacional sobre Delitos Financieros (CI-FIRST), el cual reúne a autoridades gubernamentales, policiales y del sector financiero privado de ambos países para compartir información en tiempo real.

Por último, enfatiza que mediante el seguimiento del dinero, el intercambio de información y la acción coordinada internacional, no habrá lugar en el que los grupos criminales puedan ocultar sus recursos monetarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Internacional
Narcotráfico
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Justin Trudeau, Charlize Theron y Rafa Márquez encabezan México Siglo XXI 2026

Justin Trudeau, Charlize Theron y Rafa Márquez encabezan México Siglo XXI 2026

true

Así está dividido Morena

Morena, partido en austeridad

Morena, partido en austeridad
Opciones. Fin de semana en Saltillo: música, arte y cine para disfrutar del 4 al 6 de septiembre.

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Mariachi Vargas, Víctor Mendivil, charla sobre la Ninfa y ‘El Desaire’ en cines
Las personas que cumplan 60 años durante septiembre de 2026 ya pueden solicitar su credencial INAPAM.

¿Cumples 60 años? Así puedes tramitar tu tarjeta INAPAM gratis en el mes de septiembre
Las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) permiten dar seguimiento al comportamiento de las actividades económicas informales a nivel nacional

Economía informal en México crece en 1T de 2026, y alcanza un valor agregado bruto de 5.94 bdp
Julián Quiñones conectó un cabezazo al primer poste para sellar el triunfo 2-0 del Al-Qadisiya sobre Al Diraiyah.

Julián Quiñones rompe la sequía: marca y acerca al Al-Qadisiya a la cima
Tati Ballesteros reflexiona sobre el ‘virmor’, un concepto que define como la capacidad de vivir con amor a pesar de las complejidades.

Tati Ballesteros invita a reconciliarse con la existencia a través de su libro ‘Honrar la vida’