Carlos III celebra los lazos compartidos entre el Reino Unido y EU en su 250 aniversario

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    Carlos III celebra los lazos compartidos entre el Reino Unido y EU en su 250 aniversario
    El rey Carlos III de Reino Unido (i), junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), durante una visita a la Casa Blanca, este 28 de abril de 2026, en Washington. EFE/Will Oliver

El monarca británico se mostró convencido, de cara a los próximos 250 años, que ambas naciones mantendrán los valores compartidos

LONDRES- El rey Carlos III del Reino Unido celebró este sábado los “lazos únicos y de gran alcance” que comparten su país y los Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de la independencia de la nación norteamericana.

“A mi esposa (la reina Camila) y a mí nos complace enviar nuestra más cálida felicitación a ti y al pueblo de los Estados Unidos de América con ocasión del 250 aniversario de la independencia de su nación”, dijo el monarca británico en una misiva dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/afirman-que-el-rey-carlos-iii-logro-domar-a-trump-al-mismo-tiempo-que-reprendia-su-fanatismo-en-una-jugada-maestra-DG20404799

Carlos III, que compartió el contenido de la carta en la web, aseguró que la historia de la relación entre el Reino Unido y los Estados Unidos es de una “extraordinaria evolución”, desde la superación de conflictos hasta una de las “alianzas más estrechas y productivas que el mundo haya visto”.

“En defensa y seguridad; comercio e inversión; ciencia, investigación, cultura y artes, los lazos entre el Reino Unido son únicos y de gran alcance”, continuó.

El monarca británico aseguró que esta fecha marca un «hito histórico» que invita a hacer una pausa y reflexionar sobre la trayectoria y los logros estadounidenses desde 1776, cuando el país declaró precisamente su independencia de Gran Bretaña.

“A través de siglos de desafíos y logros compartidos, nuestras naciones han forjado una relación basada en la amistad, la confianza y la creencia en la libertad, el Estado de derecho y la dignidad de todas las personas”, agregó.

En esta línea, Carlos III se mostró convencido, de cara a los próximos 250 años, que ambas naciones mantendrán los valores compartidos y que el vínculo entre sus pueblos se “fortalecerá” con el tiempo.

En la misiva, el rey británico recordó, asimismo, la visita de Estado que realizó junto a su esposa Camila a los Estados Unidos a finales de abril, también en el marco de las celebraciones del 250 aniversario.

Durante su visita de cuatro días, mantuvo reuniones bilaterales con Trump en la Casa Blanca y, entre otros, se dirigió al Congreso en una sesión conjunta, en la primera vez que un monarca británico hablaba ante las dos Cámaras desde 1991, cuando lo hizo su madre, la fallecida reina Isabel II.

Del mismo modo, Trump y su esposa Melania fueron recibidos con honores y un enorme despliegue en el Castillo de Windsor por Carlos III y la reina Camila en septiembre de 2025 como parte de otra visita de Estado del mandatario estadounidense al Reino Unido.

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