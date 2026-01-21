Minneapolis: JD Vance visitará la ciudad Minnesota tras tensiones con las autoridades federales y redadas de ICE

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó hoy que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, es “bienvenido” en la ciudad, pero sostuvo que debería enfocarse en el aumento de las tácticas de agentes federales de inmigración que, según él, han cruzado líneas constitucionales en su actuación. Vance tiene previsto viajar mañana a Minneapolis en medio de crecientes tensiones políticas entre manifestantes y agentes federales en todo el estado de Minnesota, donde las protestas se intensificaron tras el tiroteo fatal de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 7 de enero. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién está en la primera línea de la ofensiva migratoria de Donald Trump? ‘Las personas son libres de venir a Minneapolis, incluido el vicepresidente —así funciona este país—’, dijo Frey en un comunicado. ‘Pero si el vicepresidente realmente quisiera ayudar, debería concentrarse en detener a los agentes federales de apuntar y dañar a nuestros vecinos de maneras que claramente cruzan líneas constitucionales. Eso es lo que Minneapolis quiere’, agregó.

La visita de Vance se produce en un contexto de fuertes críticas locales y nacionales a las tácticas de aplicación de la ley migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha incrementado las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza en la región como parte de una estrategia más amplia de control migratorio. Frey y otros líderes locales han cuestionado la actuación de los agentes federales tras la muerte de Good, ocurrida durante las redadas de inmigración en Minneapolis. Las protestas masivas que siguieron al tiroteo —registradas también en otras ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles— han puesto el foco en las prácticas de aplicación y en posibles violaciones de derechos civiles. La administración federal y defensores de las operaciones han defendido la presencia y tácticas de los agentes, describiendo la labor como parte de una operación legal destinada a deportar a inmigrantes sin documentos. El presidente Trump y altos funcionarios han sostenido que los oficiales en Minnesota “harán lo que sea necesario” para garantizar la seguridad, aunque sus descripciones han generado polémica y rechazo por parte de activistas y líderes comunitarios.