Minneapolis: JD Vance visitará la ciudad Minnesota tras tensiones con las autoridades federales y redadas de ICE

Tras el asesinato de Renée Good, el 7 de enero del 2026, las protestas en contra de ICE han incrementado

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó hoy que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, es “bienvenido” en la ciudad, pero sostuvo que debería enfocarse en el aumento de las tácticas de agentes federales de inmigración que, según él, han cruzado líneas constitucionales en su actuación.

Vance tiene previsto viajar mañana a Minneapolis en medio de crecientes tensiones políticas entre manifestantes y agentes federales en todo el estado de Minnesota, donde las protestas se intensificaron tras el tiroteo fatal de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 7 de enero.

Las personas son libres de venir a Minneapolis, incluido el vicepresidente —así funciona este país—’, dijo Frey en un comunicado.

Pero si el vicepresidente realmente quisiera ayudar, debería concentrarse en detener a los agentes federales de apuntar y dañar a nuestros vecinos de maneras que claramente cruzan líneas constitucionales. Eso es lo que Minneapolis quiere’, agregó.

La visita de Vance se produce en un contexto de fuertes críticas locales y nacionales a las tácticas de aplicación de la ley migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha incrementado las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza en la región como parte de una estrategia más amplia de control migratorio.

Frey y otros líderes locales han cuestionado la actuación de los agentes federales tras la muerte de Good, ocurrida durante las redadas de inmigración en Minneapolis.

Las protestas masivas que siguieron al tiroteo —registradas también en otras ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles— han puesto el foco en las prácticas de aplicación y en posibles violaciones de derechos civiles.

La administración federal y defensores de las operaciones han defendido la presencia y tácticas de los agentes, describiendo la labor como parte de una operación legal destinada a deportar a inmigrantes sin documentos.

El presidente Trump y altos funcionarios han sostenido que los oficiales en Minnesota “harán lo que sea necesario” para garantizar la seguridad, aunque sus descripciones han generado polémica y rechazo por parte de activistas y líderes comunitarios.

La tensión política se ha intensificado también debido a acciones legales federales, incluido el servicio de citación de un gran jurado a altos funcionarios estatales y locales de Minnesota —entre ellos el gobernador Tim Walz y el propio Frey— como parte de una investigación penal para determinar si sus declaraciones u oposiciones obstaculizaron la aplicación de la inmigración federal. Los funcionarios estatales han calificado esas citaciones como tácticas de intimidación política y han afirmado que las comunidades quieren paz y seguridad, no persecución.

El caso continúa siendo un punto de fricción entre las autoridades locales y el gobierno federal, con debates sobre la legalidad y los límites de las acciones migratorias, así como la rendición de cuentas tras el uso de la fuerza por parte de agentes federales en entornos civiles.

