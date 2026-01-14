Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante tiroteo en operativo de Minneapolis

La policía de Minneapolis, en Estados Unidos, dijo que estaba al tanto de los informes de un tiroteo que involucró a fuerzas del orden federales en el norte de la ciudad. En una publicación en redes sociales se anunció que los funcionarios estaban trabajando para confirmar detalles adicionales, así como que se encuentran atendiendo el reporte de la agresión. TE PUEDE INTERESAR: Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro “Estamos al tanto de reportes sobre un tiroteo que involucra a agentes federales en el norte de Minneapolis. Estamos trabajando para confirmar detalles adicionales”, cita el comunicado. Por otro lado, el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que un agente disparó contra una persona hiriéndola en la pierna durante un intento de arresto, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

“Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo para defenderse”, aseguró la autoridad. Autoridad afirmó que el hecho ocurrió luego que agentes federales realizaban una detención vehicular selectiva en Minneapolis a un migrante ilegal originario de Venezuela, quien fue liberado en Estados Unidos por Joe Biden en 2022: “el agente del orden público lo alcanzó a pie e intentó detenerlo, pero este comenzó a resistirse y a agredirlo violentamente”. TE PUEDE INTERESAR: Muerte y resistencia en Mineápolis: El costo de enfrentar al ICE en la era Trump ¿QUÉ OCURRIÓ? De acuerdo con Fox News, el tiroteo de este miércoles tuvo lugar en el bloque 600 de la 24th Avenue North, en Minneapolis, cuando agentes del ICE estaban contactando con una persona que supuestamente agredió a un oficial. Se produjeron disparos y el sospechoso huyó. Bill Melugin, reportero de Fox, dijo que se cree que la persona es venezolana y se encuentra estable. Ahora se encuentra bajo custodia. La policía de Minneapolis no estuvieron involucradas en el tiroteo. Según dijeron funcionarios a CBS News, agentes del ICE fueron atacados por hombres armados con palas durante una operación de detención. El venezolano que resultó con un balazo en la pierna era uno de los atacantes. Un agente del ICE también fue trasladado a un hospital local, según informaron dos funcionarios a CBS. No se ha confirmado el estado de salud de dicho agente ni la naturaleza de sus lesiones.