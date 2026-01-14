Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante tiroteo en operativo de Minneapolis
Un agente disparó contra una persona hiriéndola en la pierna durante un intento de arresto
La policía de Minneapolis, en Estados Unidos, dijo que estaba al tanto de los informes de un tiroteo que involucró a fuerzas del orden federales en el norte de la ciudad.
En una publicación en redes sociales se anunció que los funcionarios estaban trabajando para confirmar detalles adicionales, así como que se encuentran atendiendo el reporte de la agresión.
“Estamos al tanto de reportes sobre un tiroteo que involucra a agentes federales en el norte de Minneapolis. Estamos trabajando para confirmar detalles adicionales”, cita el comunicado.
Por otro lado, el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que un agente disparó contra una persona hiriéndola en la pierna durante un intento de arresto, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
“Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo para defenderse”, aseguró la autoridad.
Autoridad afirmó que el hecho ocurrió luego que agentes federales realizaban una detención vehicular selectiva en Minneapolis a un migrante ilegal originario de Venezuela, quien fue liberado en Estados Unidos por Joe Biden en 2022: “el agente del orden público lo alcanzó a pie e intentó detenerlo, pero este comenzó a resistirse y a agredirlo violentamente”.
¿QUÉ OCURRIÓ?
De acuerdo con Fox News, el tiroteo de este miércoles tuvo lugar en el bloque 600 de la 24th Avenue North, en Minneapolis, cuando agentes del ICE estaban contactando con una persona que supuestamente agredió a un oficial. Se produjeron disparos y el sospechoso huyó. Bill Melugin, reportero de Fox, dijo que se cree que la persona es venezolana y se encuentra estable. Ahora se encuentra bajo custodia.
La policía de Minneapolis no estuvieron involucradas en el tiroteo.
Según dijeron funcionarios a CBS News, agentes del ICE fueron atacados por hombres armados con palas durante una operación de detención. El venezolano que resultó con un balazo en la pierna era uno de los atacantes.
Un agente del ICE también fue trasladado a un hospital local, según informaron dos funcionarios a CBS. No se ha confirmado el estado de salud de dicho agente ni la naturaleza de sus lesiones.
Las autoridades dijeron a CBS que el venezolano, descrito como un “inmigrante ilegal” y quien era el objetivo principal de la operación, agredió a un agente del ICE con la pala y que intentó golpearlo en la cabeza. Fue entonces que un agente del ICE abrió fuego y alcanzó al hombre en la pierna.
Según esta versión, tras recibir el disparo, el hombre huyó a una residencia. Las autoridades determinaron más tarde que en la casa había otros tres objetivos. Los cuatro individuos se atrincheraron en el interior de la vivienda.
Los oficiales solicitaron la presencia de agentes adicionales en el lugar e irrumpieron en la casa con la ayuda de un equipo táctico especializado del ICE. Las autoridades que hablaron con CBS creen que todas las personas que se encontraban dentro de la vivienda fueron detenidas.
El agente trasladado al hospital es el que fue golpeado por el migrante venezolano.
CASO RENEE NICOLE GOOD
Mientras, la familia de Renee Good acusó a los agentes de inmigración de matar a la mujer mientras intentaba seguir las instrucciones de los agentes, y afirmó el miércoles que han contratado al mismo bufete de abogados que representó a la familia de George Floyd para exigir respuestas y responsabilidad.
La pareja de Good, Becca Good, y otros familiares dicen que la pareja acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela y se detuvieron para observar la actividad policial cuando los policías se les acercaron, según el bufete de abogados. Good, añadieron, parecía dar marcha atrás y girar su vehículo alejándose de un agente antes del tiroteo, aunque los investigadores no han publicado un informe oficial.
”Lo que le sucedió a Renee está mal”, señaló el bufete, agregando que tiene la intención de compartir hallazgos “de manera continua” porque cree que la comunidad no está recibiendo información adecuada de otros lugares. La firma, que ayudó a asegurar un acuerdo de 27 millones de dólares para la familia de Floyd, ahora representa a Becca Good, así como a los padres y hermanos de Renee Good.
Becca Good emitió un comunicado a Minnesota Public Radio el viernes diciendo que la pareja se había detenido para apoyar a sus vecinos: “Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas”. Becca Good y su familia no han respondido a llamadas y mensajes de The Associated Press. Su declaración anterior no proporcionó más detalles sobre el día del tiroteo y, en cambio, se centró en conmemorar a su esposa.