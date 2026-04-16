Misiles y drones rusos azotan Ucrania y causan al menos 16 muertos

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Internacional
/ 16 abril 2026
    Misiles y drones rusos azotan Ucrania y causan al menos 16 muertos
    “Una mujer pasea con un perro entre los escombros de una casa dañada en un ataque ruso a una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 16 de abril de 2026”, informó AP. AP

Mientras las personas dormían, Rusia atacó zonas civiles durante varias horas, siento de las ofensivas más amplias que el Estado ruso ha hecho sobre territorio ucraniano

Rusia castigó zonas civiles de Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque que se prolongó durante horas y causó al menos 16 fallecidos y más de 100 heridos mientras los aterrorizados residentes se refugiaban en sus hogares, dijeron autoridades el jueves.

Rusia disparó casi 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero, dirigidos principalmente contra la población civil, en su mayor bombardeo aéreo en casi dos semanas, según las autoridades.

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Tetiana Sokol, de 54 años y residente en la capital, Kiev, dijo que dos misiles impactaron cerca de su casa y que se refugió con su perro en el pasillo mientras los destellos iluminaban la noche y las ventanas se rompían por la onda expansiva.

“En el tercer ataque todo se rompió, todo voló, estábamos en shock, no sabíamos a dónde correr. Agarré lo que tenía a mano y salí corriendo con el perro”, contó a The Associated Press. “Todavía no he podido encontrar a los gatos en casa, treparon por algún lado, ni siquiera sé dónde. No hay ventanas, nada, el perro sigue dando vueltas estresado”.

Las fuerzas de Moscú han golpeado zonas civiles casi a diario desde el inicio de la invasión total del país vecino hace más de cuatro años, con asaltos regulares salpicados ocasionalmente por ataques masivos. Más de 15 mil civiles ucranianos han fallecido en los ataques, según Naciones Unidas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que el operativo se lanzó “en represalia” por ataques ucranianos en el interior de Rusia, donde drones y misiles de largo alcance han golpeado refinerías de petróleo rusas y plantas de fabricación relacionadas con la guerra. El bombardeo ruso estuvo dirigido a instalaciones asociadas con las fuerzas armadas ucranianas, afirmó el ministerio.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, lo describió como “otro ataque horrendo más” mientras la gente dormía en sus hogares.

MÁS AFECTACIONES EN OTRAS ZONAS DE UCRANIA Y RUSIA

El operativo ruso fue el más importante en semanas. El mes pasado, Rusia disparó 948 drones y 34 misiles en 24 horas en la mayor ofensiva de la guerra contra zonas civiles.

Al menos cuatro personas murieron durante la noche en Kiev, entre ellas un niño de 12 años, y más de 50 resultaron heridas, de acuerdo con las autoridades. Los proyectiles rusos causaron daños en 17 edificios de apartamentos, 10 viviendas particulares, un hotel, un centro de oficinas, un concesionario de autos, una gasolinera y un centro comercial en la capital, agregaron.

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Nueve personas perdieron la vida y 23 sufrieron lesiones en la ciudad portuaria sureña de Odesa; tres mujeres murieron y alrededor de tres docenas resultaron heridas en la región central de Dnipro, y una persona falleció en Zaporiyia, en el sur.

“Este tipo de ataques no puede normalizarse. Son crímenes de guerra que deben detenerse y sus responsables deben rendir cuentas”, afirmó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, en X.

La fuerza aérea de Ucrania señaló que las defensas antiaéreas derribaron o inutilizaron 667 de 703 objetivos entrantes, incluyendo 636 drones tipo Shahed y otros artefactos aéreos.

Una veintena de drones de ataque y 12 misiles impactaron en 26 lugares, agregó.

En Rusia, el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, reportó que una niña de 14 años y una mujer fallecieron en ataques ucranianos en el puerto de Tuapse, en el mar Negro.

El operativo provocó daños en seis edificios de apartamentos, 24 viviendas particulares y tres escuelas, añadió. Cerca de Tuapse cayeron además fragmentos de drones.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus defensas antiaéreas derribaron 207 drones ucranianos durante la noche.

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