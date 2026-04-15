EU no renovará la relajación temporal de sanciones para petróleo ruso e iraní

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Internacional
/ 15 abril 2026
    EU no renovará la relajación temporal de sanciones para petróleo ruso e iraní
    El final de esta exención se conoce horas después de que Putin reclamara medidas a sus asesores económicos debido a la contracción de la economía rusa en enero y febrero. ESPECIAL.

Las exenciones para el crudo de Irán en tránsito marítimo expiran el próximo 19 de abril

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que Washington no renovará la relajación temporal de sanciones sobre la compra de determinadas partidas de crudo de Rusia e Irán que se aprobó en marzo para tratar de rebajar los precios del barril de petróleo.

“No renovaremos la licencia general para el petróleo ruso, ni tampoco la licencia general para el petróleo iraní”, explicó Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por la posibilidad de restaurar estas exenciones temporales que en el caso del crudo ruso expiraron el pasado 11 de abril .

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Bessent puntualizó que esas excepciones afectaban a “petróleo que ya estaba en el mar antes del 11 de marzo” y que todas esas partidas ya “se han utilizado”.

El 12 de abril, el propio secretario del Tesoro anunció la retirada de las sanciones al petróleo ruso varado en aguas internacionales bajo la justificación de “promover la estabilidad energética global” a raíz del agudo encarecimiento del crudo derivado de la guerra contra Irán.

Posteriormente, el Tesoro extendió este esquema a otros casos, incluyendo autorizaciones para liberar cargamentos de petróleo iraní también en tránsito marítimo, con el objetivo de evitar disrupciones inmediatas en el mercado energético global ante el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán tras el arranque de la guerra.

Bessent dijo desconocer cuánto dinero ha ido a parar a arcas rusas gracias a esa exención temporal de sanciones al ser preguntado por los medios.

“No lo sabemos, pero, una vez más, pensemos en un escenario diferente: un mundo en el que el precio del (barril de) petróleo se hubiera disparado hasta los 150 dólares. En ese caso, habrían obtenido muchos más beneficios al colocar esos barriles rusos que ya se encontraban en tránsito marítimo y que, de todos modos, iban a venderse, pues tenían como destino China”, aseguró el secretario del Tesoro.

“Sin importar las circunstancias, logramos colocar ese suministro entre nuestros aliados y, con ello, contribuimos a estabilizar el precio del petróleo”, concluyó Bessent.

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