¿Mojtaba Jamenei murió? Donald Trump lo sospecha, tras bombardeos masivos a Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 16 marzo 2026
    ¿Mojtaba Jamenei murió? Donald Trump lo sospecha, tras bombardeos masivos a Irán
    Donald Trump sospecha que Mojtaba puede estar herido o hasta muerto Vanguardia

Tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei el 28 de febrero, las autoridades de Irán proclamaron a su hijo, Mojtaba Jamenei, como nuevo líder

El 16 de marzo se reportó que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó la posibilidad de que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, haya fallecido.

Durante los bombardeos de los Estados Unidos e Israel a territorio iraní, los cuales fueron condecorados por la administración de Trump, se informó por el Pentágono que Mojtaba, presuntamente, quedó herido.

En una conferencia de prensa, sobre la guerra de los Estados Unidos contra Irán, Donald Trump afirmó que ‘no lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no’. En la conferencia, afirmó que su gobierno está dispuesto a consolidar un acuerdo de paz con Irán, sin embargo, expresó que ‘no sabe quién gobierna’, ya que no se han hecho declaraciones públicas por Irán, tras el nombramiento de su líder supremo y los bombardeos masivos en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: EU bombardea sitios militares en la estratégica isla irani Kharg

El único punto de inflexión que se ha destacado, durante la guerra, han sido los bloqueos del estrecho de Ormuz, punto geográfico con gran influencia en el comercio del petróleo mundial. Esta acción fue declarada por Mojtaba, presuntamente, el 12 de marzo. Aseveró que ‘la sangre de los mártires será vengada’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La FGR admitió que no se resguardó “de inmediato” la cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.

FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para redirigir recursos de congresos locales y cabildos a obras y servicios públicos.

Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral

Aunque los líderes partidistas indicaron que los temas electorales se someterían a consulta popular, no refirieron que entre estos estuviera incluido el gasto de las instituciones políticas.

Morena, PVEM y PT dan su respaldo total al Plan B de la Reforma Electoral
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
La Secretaría de Bienestar informó que el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente será del 23 al 29 de marzo en módulos de todo México.

Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos
Irán se mantiene, por ahora, como selección clasificada al Mundial 2026, luego de que la AFC asegurara que no ha recibido una notificación oficial de retiro rumbo a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

¿Irán fuera del Mundial 2026? La AFC confirma que la selección se mantiene en el torneo
Lío. El cantante señaló que el proceso legal ya fue aceptado en México y está por notificarse en Argentina, donde reside Cazzu.

Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija