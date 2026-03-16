¿Mojtaba Jamenei murió? Donald Trump lo sospecha, tras bombardeos masivos a Irán

El 16 de marzo se reportó que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó la posibilidad de que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, haya fallecido.

Durante los bombardeos de los Estados Unidos e Israel a territorio iraní, los cuales fueron condecorados por la administración de Trump, se informó por el Pentágono que Mojtaba, presuntamente, quedó herido.

En una conferencia de prensa, sobre la guerra de los Estados Unidos contra Irán, Donald Trump afirmó que ‘no lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no’. En la conferencia, afirmó que su gobierno está dispuesto a consolidar un acuerdo de paz con Irán, sin embargo, expresó que ‘no sabe quién gobierna’, ya que no se han hecho declaraciones públicas por Irán, tras el nombramiento de su líder supremo y los bombardeos masivos en la zona.

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El único punto de inflexión que se ha destacado, durante la guerra, han sido los bloqueos del estrecho de Ormuz, punto geográfico con gran influencia en el comercio del petróleo mundial. Esta acción fue declarada por Mojtaba, presuntamente, el 12 de marzo. Aseveró que ‘la sangre de los mártires será vengada’.