Muere a los 86 años Claudette Colvin, pionera del movimiento por los derechos civiles en EU

MONTGOMERY- Claudette Colvin, cuyo arresto en 1955 por negarse a ceder su asiento en un autobús segregado de Montgomery contribuyó a impulsar el movimiento moderno por los derechos civiles, falleció. Tenía 86 años.

Su fallecimiento fue anunciado el martes por la Fundación del Legado de Claudette Colvin. Ashley D. Roseboro, de la organización, confirmó que falleció por causas naturales en Texas. Colvin, a los 15 años, fue arrestada nueve meses antes de que Rosa Parks alcanzara fama internacional por negarse también a ceder su asiento en un autobús segregado.

Colvin había subido al autobús el 2 de marzo de 1955, camino a casa después de la escuela secundaria. Las primeras filas estaban reservadas para pasajeros blancos.

Colvin se sentó en la parte trasera con otros pasajeros negros.

Cuando la sección blanca se llenó, el conductor del autobús ordenó a los pasajeros negros que cedieran sus asientos a los pasajeros blancos.

Colvin se negó. “Mi mentalidad era la libertad”, dijo Colvin en 2021 sobre su negativa a ceder su asiento.

“Así que no me iba a mover ese día”, dijo. “Les dije que la historia me tenía pegada al asiento”.

En el momento del arresto de Colvin, la frustración por el trato que recibían las personas negras en el sistema de autobuses urbanos era cada vez mayor. Otra adolescente negra, Mary Louise Smith, fue arrestada y multada ese mismo octubre por negarse a ceder su asiento a un pasajero blanco.