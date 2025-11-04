Muere trabajador tras ser rescatado de los escombros de una torre que se derrumbó en Roma

Los rescatistas se enfrentaron a una tarea compleja al intentar usar una ventana del primer piso para acercarse al trabajador atrapado.

Otro rumano fue rescatado con éxito y está fuera de peligro, según el comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores rumano identificó al hombre como Octav Stroici en un comunicado el martes por la mañana y agradeció a los rescatistas su determinación mientras trabajaban 11 horas para su rescate.

“Expreso mi más sentido pésame, en nombre propio y del gobierno”, dijo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un comunicado después de la medianoche, confirmando su muerte. “Estamos cerca de su familia y colegas en este momento de sufrimiento indescriptible”.

El hombre no resistió el trauma que sufrió y murió poco después.

Los bomberos finalmente lograron rescatar el lunes por la noche a un trabajador de debajo de los escombros dentro de una torre medieval que se derrumbó parcialmente durante trabajos de renovación en el corazón de la capital italiana , pero la alegría de ese rescate fue efímera.

“La operación duró mucho tiempo porque cada vez que se liberaba una parte del cuerpo, había escombros adicionales que la cubrían”, dijo a los periodistas Lamberto Giannini, prefecto de Roma.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, había dicho a los periodistas anteriormente que el trabajador estaba hablando con los rescatistas y usando una máscara de oxígeno. Añadió que los rescatistas estaban trabajando con extrema precaución en “una operación de extracción muy delicada” para evitar más derrumbes

El presidente rumano Nicusor Dan publicó una declaración en X el martes expresando su “profunda tristeza” tras enterarse de la muerte de Stroici en el hospital, y envió sus condolencias a sus seres queridos.

Tres trabajadores fueron rescatados ilesos tras el incidente inicial del mediodía, dijo el portavoz de los bomberos, Luca Cari. Otro trabajador, de 64 años, fue hospitalizado en estado crítico; RAI informó que estaba consciente y que había sufrido una fractura de nariz.

Ningún bombero resultó herido en la operación posterior

La Torre dei Conti fue construida en el siglo XIII por el Papa Inocencio III como residencia para su familia. La torre resultó dañada en un terremoto en 1349 y sufrió derrumbes posteriores en el siglo XVII.

Cientos de turistas se habían reunido para observar cómo los bomberos usaban una escalera móvil para llevar una camilla al nivel superior de la Torre dei Conti durante el primer intento de rescate.

De repente, otra parte de la estructura se derrumbó, levantando una nube de escombros y obligando a los bomberos a descender rápidamente.

El primer derrumbe golpeó el contrafuerte central del lado sur de la estructura y provocó el derrumbe de una base inclinada subyacente

La segunda parte dañada de la escalera y el techo, dijeron funcionarios de patrimonio cultural en un comunicado.

Queen Paglinawan, de 27 años, estaba atendiendo a un cliente en una heladería de al lado cuando la torre comenzó a derrumbarse.

“Estaba trabajando y luego escuché algo caer, y luego vi la torre colapsar en diagonal”, dijo Paglinawan, de 27 años, a The Associated Press mientras caían más escombros.

La torre, que ha estado cerrada desde 2007, está siendo sometida a una restauración de 6.9 millones de euros (casi 8 millones de dólares), que incluye trabajos de conservación, la instalación de sistemas eléctricos, de iluminación y de agua, y una nueva instalación de museo dedicada a las fases más recientes del Foro Imperial Romano, dijeron las autoridades.

Antes de que comenzara la última fase en junio, se realizaron estudios estructurales y pruebas de carga “para verificar la estabilidad de la estructura, lo que confirmó las condiciones de seguridad necesarias” para proceder con el trabajo, incluida la eliminación de asbesto, dijeron las autoridades

El trabajo actual, realizado a un costo de 400.000 euros (460.000 dólares), estaba casi terminado.

Los fiscales italianos llegaron al lugar mientras la operación de rescate estaba en marcha e investigaban posibles cargos por desastre por negligencia y lesiones por negligencia, informaron los medios italianos.

Es común en Italia que las investigaciones comiencen mientras un evento está en curso y antes de que se identifiquen posibles sospechosos.

La estudiante alemana Viktoria Braeu acababa de terminar una visita al cercano Coliseo y pasaba por el lugar durante el intento inicial de rescate de los bomberos.

“Y luego pensamos: ‘Probablemente no falte mucho para que se derrumbe’, y entonces simplemente comenzó a entrar en erupción”, dijo Braeu, de 18 años.