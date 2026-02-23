Mueren 19 personas tras accidente de autobús desde una carretera de Nepal

/ 23 febrero 2026
    Los rescatistas llegaron al lugar del accidente poco después del accidente, y los heridos fueron sacados de entre los restos y trasladados a hospitales para recibir tratamiento. AP.

Había decenas de personas a bordo del autobús, que se dirigía desde la ciudad turística de Pokhara a Katmandú cuando se salió de la autopista Prithvi

KATMANDÚ.- Unas 19 personas fallecieron y otras 25 resultaron heridas, luego de que un autobús abarrotado que se dirigía a la capital de Nepal se salió de una carretera de montaña en Nepal la madrugada del lunes.

De acuerdo a las autoridades, el autobús rodó por una ladera y terminó en la orilla del río Trishuli, cerca de Benighat, unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de la capital, Katmandú.

Equipos de rescate, con la asistencia de fuerzas de seguridad y residentes locales, fueron desplegados tras el accidente, mientras que los heridos, algunos en estado grave, fueron trasladados a distintos centros médicos.

«De los 44 pasajeros que viajaban en el autobús, 19 fallecieron y 25 resultaron heridos», informó la Oficina de Policía del Distrito de Dhading, situado en la zona central de Nepal.

Entre los fallecidos había un ciudadano británico de 24 años, según un comunicado de la oficina de policía del distrito de Dhading. Solo se habían identificado nueve cuerpos.

Por otro lado entre los heridos había un ciudadano chino, que era atendido en el Centro Nacional de Trauma en Katmandú, y una neozelandesa de 27 años que sufrió heridas leves y recibía tratamiento en un hospital local.

Asimismo la agencia oficial china de noticias Xinhua, que citó a la Embajada de China en Nepal, informó antes que otro ciudadano chino estaba desaparecido.

Tras los hechos la policía abrió una carpeta de indagación para conocer la causa del accidente.

Nepal mantiene un historial deficiente en materia de seguridad vial, con frecuentes accidentes en sus principales carreteras. En menos de un mes, más de 55 personas murieron en accidentes de tráfico, según datos policiales.

En promedio, el país registra alrededor de 75 accidentes de tránsito diarios, que provocan unas siete muertes cada día, de acuerdo con la Policía de Nepal.

Lo anterior sucede debido a que gran parte del país himalayo está cubierto de montañas y está conectada únicamente por carreteras estrechas.

Fue en el año 2024 que dos autobuses con 65 personas a bordo cayeron al mismo río y fueron arrastrados; la mayoría de quienes iban a bordo murieron o siguen desaparecidos.

Los restos de uno de los autobuses se encontraron recién este año, enterrados a gran profundidad en la arena.

