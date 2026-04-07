Mueren 22 personas en 24 horas por clima extremo en Afganistán; cifra podría aumentar

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Internacional
/ 7 abril 2026
    Mueren 22 personas en 24 horas por clima extremo en Afganistán; cifra podría aumentar
    Las cifras más recientes de víctimas, difundidas por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, se suman a decenas de muertes provocadas por intensas nevadas e inundaciones a principios de este año. ESPECIAL.

Entre los decesos se incluyen más de una docena de personas que murieron cuando lluvias torrenciales provocaron el derrumbe de techos de viviendas

KABUL.- Un total de 22 personas murieron y 32 resultaron heridas en las últimas 24 horas, luego de las tormentas y fuertes lluvias registradas en Afganistán.

El fenómeno natural ha causado deslizamientos de tierra, inundaciones y rayos en todo el país durante las últimas dos semanas han dejado más de 130 muertos y han destruido o dañado miles de viviendas, según han indicado las autoridades.

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De acuerdo a Siddiqullah Quraishi, director de información de la Dirección de Información y Cultura de la provincia de Nangarhar, cuya principal ciudad es Jalalabad, grandes zonas de la ciudad oriental de Jalalabad quedaron inundadas durante la noche hasta el martes, y el derrumbe de techos causó la muerte de 13 personas y dejó otras 19 heridas en la ciudad y en distritos aledaños.

Añadió que 104 personas tuvieron que ser evacuadas por aire a un lugar seguro en helicóptero en distintas zonas de la provincia, después de quedar varadas por las aguas de la inundación.

Asimismo cientos de kilómetros de carreteras en diversas partes del país han sido destruidos por inundaciones, deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas durante las últimas dos semanas, mientras que se cerraron importantes autopistas que conectan la capital, Kabul, con provincias del norte, el este y el oeste.

Cabe destacar que la nieve y las lluvias intensas suelen desencadenar inundaciones repentinas que matan a decenas, o incluso a cientos, de personas de una sola vez en Afganistán. Fue en el año 2024, que más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas de primavera.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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