EU sepulta fabricación de autos eléctricos en México

Esto se debe a que la Casa Blanca eliminó los incentivos de 7 mil 500 dólares para la compra de eléctricos en la Unión Americana y los aranceles de 25% a exportaciones de coches fabricados en México.

Estados Unidos enterró las ilusiones de que México se convirtiera en centro de manufactura de vehículos eléctricos, coinciden analistas consultados por EL UNIVERSAL.

La producción nacional de los modelos eléctricos se hundió entre enero y agosto de este año, indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Mustang Mach E de Ford, uno de los primeros modelos eléctricos en fabricarse en el país, registró una disminución de 49%, al ensamblar solo 24 mil 974 unidades.

El Honda Prologue tiene un retroceso de 60%, ya que la japonesa decidió dejar de comercializarlo en EU a partir de 2027.

Este modelo se ensambla en la planta de Ramos Arizpe de General Motors (GM) desde 2024, pero su producción llega a su fin por lo que, hasta agosto, se han fabricado únicamente 9 mil 833 unidades.

Las camionetas eléctricas Equinox EV y Blazer EV reportaron desplomes de 79% y 82%, respectivamente, ambas fabricadas en Ramos Arizpe, Coahuila.GM anunció que trasladará la fabricación de la Blazer a gasolina a Tennessee, pero no ha confirmado si moverá la de la Blazer eléctrica, mientras que la Equinox EV se mudará a Kansas.

En tanto, la Tacoma Híbrida Eléctrica registró una caída de 21% con la fabricación de 22 mil 993 unidades hasta agosto, dada la menor demanda en Estados Unidos y el pago de los aranceles.

La Jeep Wagoneer S, la versión eléctrica de reciente fabricación en Toluca por parte de Stellantis, dejó de producirse en 2024.

El director regional para Latam de Urban Science, Eric Ramírez, expuso que esto ocurre por la eliminación del incentivo de 7 mil 500 dólares en Estados Unidos para la compra de autos eléctricos, lo que afectó la demanda, así como por la aplicación de aranceles.

Sin embargo, indicó que se debe a que no todos los consumidores quieren un vehículo eléctrico, ya que muchas personas, por su actividad laboral o zona de residencia, como en áreas rurales, incluso en Europa y Estados Unidos, prefieren un coche a gasolina, una pick up o un híbrido.

México, laboratorio para las empresas, la fabricación de autos en México es un laboratorio de pruebas, ya que es más económico lanzar o eliminar proyectos de manufactura aquí que en Estados Unidos, expuso Ramírez.

”México siempre ha sido un laboratorio de pruebas porque es más barato. Si algo sale mal en Estados Unidos cuesta 20 veces más de lo que cuesta en el país. Los errores son más baratos en México, el nivel de inversión es menor y las ganancias son mayores”, dijo a esta casa editorial.

”Por eso Ford decidió fabricar el Mach-E en México, y Honda y GM se convencieron de hacer la Prologue y la Equinox EV en Ramos Arizpe, probaron unos años, se les vino abajo todo, quitaron los incentivos en Estados Unidos, porque regresó Donald Trump, que no cree en el calentamiento global y menos va a estar dispuesto a ponerles incentivos a los autos eléctricos”, explicó.

De acuerdo con Ramírez, las automotrices ya suman 70 mil millones de dólares en pérdidas por la electrificación en el mundo debido a que invirtieron cinco años en investigación y desarrollo y dejaron de invertir en vehículos a gasolina, desarrollaron proveedores y al final, el mercado no respondió como esperaban.

El director general de Kaso y Asociados, Armando Soto, coincidió en que este retroceso en la producción de autos eléctricos es consecuencia de la eliminación del incentivo de 7 mil 500 dólares para los estadounidenses, que optaban por un coche electrificado; y el segundo factor son los aranceles.

”Las empresas empezaron a cambiar estrategias de vehículos electrificados porque si se cae la demanda tienes que ajustar la producción y ver qué vas a desarrollar. Los aranceles vienen en segundo término y sí podrían estar afectando, aunque si los vehículos cumplen con las condiciones del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) no pagan 25% de arancel”, apuntó.

Sin embargo, Soto consideró que esta caída en producción de autos eléctricos es un “compás de espera” mientras se soluciona la renegociación del T-MEC, porque México es muy competitivo.

”México estaba destinado a ser plataforma de manufactura para vehículos eléctricos por plantas consolidadas, una buena cadena logística, una red de proveedores, pero un desarrollo acelerado de vehículos eléctricos bajo la presidencia de Trump se ve que no es el interés, sino impulsar vehículos de combustión interna y llevar inversiones y líneas de producción de regreso a Estados Unidos”, concluyó Soto.