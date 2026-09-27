Avengers: Endgame Encore: ¿vale la pena volver al cine para ver las nuevas escenas?

Siete años después de su estreno original, “ Avengers: Endgame” vuelve a las salas con una edición especial que conserva prácticamente intacta la película de 2019, pero incorpora nuevas escenas para preparar el terreno de la próxima gran historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Endgame Encore” suma aproximadamente cuatro minutos de contenido nuevo, aunque la cantidad varía dependiendo del formato de exhibición. Las funciones tradicionales incluyen parte del material adicional, mientras que las versiones premium, como IMAX e Infinity Vision, ofrecen secuencias exclusivas.

¿QUÉ ESCENAS NUEVAS INCLUYE?

La primera modificación importante aparece en el cierre de Steve Rogers. Después de regresar al pasado para reencontrarse con Peggy Carter, la escena continúa con una inesperada visita: Loki llega a su casa y asegura que puede ayudarlos.

La nueva secuencia cambia la lectura del final de Steve, pues ahora su historia queda vinculada directamente con el conflicto multiversal que será central en “Avengers: Doomsday”.

Otra de las escenas muestra a la Autoridad de Variación Temporal enfrentándose a una amenaza de mayores dimensiones. Mobius, Ouroboros y otros integrantes de la AVT detectan múltiples incursiones entre universos, una señal de que el multiverso está entrando en una etapa crítica.