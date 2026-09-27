Avengers: Endgame Encore: ¿vale la pena volver al cine para ver las nuevas escenas?
“Avengers: Endgame Encore” regresa a los cines con material inédito que conecta el cierre de la Saga del Infinito con “Avengers: Doomsday”.
Siete años después de su estreno original, “Avengers: Endgame” vuelve a las salas con una edición especial que conserva prácticamente intacta la película de 2019, pero incorpora nuevas escenas para preparar el terreno de la próxima gran historia del Universo Cinematográfico de Marvel.
“Endgame Encore” suma aproximadamente cuatro minutos de contenido nuevo, aunque la cantidad varía dependiendo del formato de exhibición. Las funciones tradicionales incluyen parte del material adicional, mientras que las versiones premium, como IMAX e Infinity Vision, ofrecen secuencias exclusivas.
¿QUÉ ESCENAS NUEVAS INCLUYE?
La primera modificación importante aparece en el cierre de Steve Rogers. Después de regresar al pasado para reencontrarse con Peggy Carter, la escena continúa con una inesperada visita: Loki llega a su casa y asegura que puede ayudarlos.
La nueva secuencia cambia la lectura del final de Steve, pues ahora su historia queda vinculada directamente con el conflicto multiversal que será central en “Avengers: Doomsday”.
Otra de las escenas muestra a la Autoridad de Variación Temporal enfrentándose a una amenaza de mayores dimensiones. Mobius, Ouroboros y otros integrantes de la AVT detectan múltiples incursiones entre universos, una señal de que el multiverso está entrando en una etapa crítica.
También aparece Bruce Banner en una secuencia relacionada con Doctor Doom, mientras que el cierre posterior recupera una referencia visual al momento en que Tony Stark construía su armadura en “Iron Man”.
¿VALE LA PENA VER ENDGAME ENCORE?
La respuesta depende de lo que busque cada espectador.
Si ya viste “Avengers: Endgame” varias veces y quieres conocer cómo Marvel está preparando “Avengers: Doomsday”, el material adicional ofrece información que no estaba en la versión de 2019. Loki, la AVT, las incursiones, Bruce Banner y Doctor Doom aparecen ahora conectados dentro de una misma línea narrativa.
En cambio, quienes esperan una versión completamente diferente de “Endgame” encontrarán una experiencia muy similar a la película que ya conocen. El núcleo de la historia no cambia: las novedades funcionan principalmente como un puente hacia la siguiente etapa del MCU.
¿QUÉ FORMATO CONVIENE ELEGIR?
Las funciones tradicionales permiten ver parte de las escenas adicionales, mientras que las exhibiciones premium ofrecen contenido extra. Por ello, quienes quieran conocer todo el material disponible deberán revisar cuidadosamente el formato antes de comprar sus boletos.
En conclusión, “Avengers: Endgame Encore” no busca reemplazar la película original, sino actualizar su cierre para conectarlo con el futuro del MCU. Su verdadero atractivo está en descubrir qué papel tendrán Loki, las incursiones y Doctor Doom en la historia que Marvel prepara para “Avengers: Doomsday”.