Buen Fin 2026: ya hay fecha y durará cinco días, ¿cuándo comienzan las ofertas?
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Conoce cuándo inicia, cuándo termina, cómo podrán registrarse los comercios y cómo verificar si una tienda participa oficialmente.
El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y llegará con una modificación importante para quienes esperan esta temporada de promociones para realizar compras, adelantar regalos navideños o aprovechar descuentos en productos y servicios.
De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del programa, la edición de este año comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre de 2026.
Esto significa que los consumidores tendrán cinco días para revisar promociones, comparar precios y decidir qué compras realizar durante uno de los periodos comerciales más importantes del año en México.
¿CUÁNTOS DÍAS DURARÁ EL BUEN FIN 2026?
Una de las principales novedades del Buen Fin 2026 es precisamente su duración. En esta edición, el programa se extenderá durante cinco días, por lo que los consumidores tendrán un periodo más amplio para encontrar ofertas.
El calendario contempla además el día inhábil relacionado con la conmemoración del 20 de noviembre, aunque las promociones del Buen Fin concluirán el 17 de noviembre.
Para quienes planean realizar compras importantes, contar con varios días puede facilitar la comparación entre establecimientos y ayudar a identificar las condiciones de cada promoción antes de pagar.
¿CUÁNDO PUEDEN REGISTRARSE LOS COMERCIOS?
Los negocios que quieran participar oficialmente en el Buen Fin 2026 también deberán cumplir con un periodo de inscripción establecido.
El registro será gratuito y estará disponible del 8 de septiembre al 12 de noviembre de 2026 a través del sitio oficial del programa.
Sin embargo, no cualquier establecimiento que anuncie descuentos durante esas fechas será necesariamente un participante oficial del Buen Fin.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL BUEN FIN
Los comercios interesados deben cumplir con diferentes condiciones fiscales y operativas para incorporarse al programa.
Entre los requisitos se encuentra contar con un RFC registrado ante el SAT, tener activo el Buzón Tributario y presentar una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales.
También es necesario que el establecimiento cuente con al menos una terminal para realizar pagos electrónicos.
Estos requisitos permiten diferenciar a los negocios inscritos oficialmente de aquellos que únicamente utilizan las fechas del Buen Fin para promocionar sus productos.
¿CÓMO SABER SI UNA TIENDA PARTICIPA OFICIALMENTE?
Los consumidores podrán verificar si un establecimiento forma parte del Buen Fin 2026 mediante un código QR incluido en su publicidad.
Al escanearlo, será posible consultar la información del comercio registrado. Si participa oficialmente, el código llevará a una página correspondiente a la edición 2026, donde podrán aparecer datos como el nombre, descripción y domicilio del establecimiento.
En caso de que el negocio no esté incorporado al programa, la consulta señalará que no participa oficialmente.
Por ello, antes de realizar una compra durante el Buen Fin 2026, revisar el registro del establecimiento puede ser una forma adicional de confirmar que realmente forma parte del programa.