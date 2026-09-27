Buen Fin 2026: ya hay fecha y durará cinco días, ¿cuándo comienzan las ofertas?

El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y llegará con una modificación importante para quienes esperan esta temporada de promociones para realizar compras, adelantar regalos navideños o aprovechar descuentos en productos y servicios.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del programa, la edición de este año comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre de 2026.

Esto significa que los consumidores tendrán cinco días para revisar promociones, comparar precios y decidir qué compras realizar durante uno de los periodos comerciales más importantes del año en México.

¿CUÁNTOS DÍAS DURARÁ EL BUEN FIN 2026?

Una de las principales novedades del Buen Fin 2026 es precisamente su duración. En esta edición, el programa se extenderá durante cinco días, por lo que los consumidores tendrán un periodo más amplio para encontrar ofertas.

El calendario contempla además el día inhábil relacionado con la conmemoración del 20 de noviembre, aunque las promociones del Buen Fin concluirán el 17 de noviembre.

Para quienes planean realizar compras importantes, contar con varios días puede facilitar la comparación entre establecimientos y ayudar a identificar las condiciones de cada promoción antes de pagar.

¿CUÁNDO PUEDEN REGISTRARSE LOS COMERCIOS?

Los negocios que quieran participar oficialmente en el Buen Fin 2026 también deberán cumplir con un periodo de inscripción establecido.

El registro será gratuito y estará disponible del 8 de septiembre al 12 de noviembre de 2026 a través del sitio oficial del programa.

Sin embargo, no cualquier establecimiento que anuncie descuentos durante esas fechas será necesariamente un participante oficial del Buen Fin.