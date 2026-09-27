Buen Fin 2026: ya hay fecha y durará cinco días, ¿cuándo comienzan las ofertas?

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Buen Fin 2026: ya hay fecha y durará cinco días, ¿cuándo comienzan las ofertas?
    El Buen Fin 2026 se realizará durante cinco días en noviembre. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce cuándo inicia, cuándo termina, cómo podrán registrarse los comercios y cómo verificar si una tienda participa oficialmente.

El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y llegará con una modificación importante para quienes esperan esta temporada de promociones para realizar compras, adelantar regalos navideños o aprovechar descuentos en productos y servicios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/liverpool-y-suburbia-se-adelantan-al-buen-fin-estas-son-las-fechas-de-sus-grandes-promociones-CF23732462

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del programa, la edición de este año comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre de 2026.

Esto significa que los consumidores tendrán cinco días para revisar promociones, comparar precios y decidir qué compras realizar durante uno de los periodos comerciales más importantes del año en México.

¿CUÁNTOS DÍAS DURARÁ EL BUEN FIN 2026?

Una de las principales novedades del Buen Fin 2026 es precisamente su duración. En esta edición, el programa se extenderá durante cinco días, por lo que los consumidores tendrán un periodo más amplio para encontrar ofertas.

El calendario contempla además el día inhábil relacionado con la conmemoración del 20 de noviembre, aunque las promociones del Buen Fin concluirán el 17 de noviembre.

Para quienes planean realizar compras importantes, contar con varios días puede facilitar la comparación entre establecimientos y ayudar a identificar las condiciones de cada promoción antes de pagar.

¿CUÁNDO PUEDEN REGISTRARSE LOS COMERCIOS?

Los negocios que quieran participar oficialmente en el Buen Fin 2026 también deberán cumplir con un periodo de inscripción establecido.

El registro será gratuito y estará disponible del 8 de septiembre al 12 de noviembre de 2026 a través del sitio oficial del programa.

Sin embargo, no cualquier establecimiento que anuncie descuentos durante esas fechas será necesariamente un participante oficial del Buen Fin.

$!El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y llegará con una modificación importante.
El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y llegará con una modificación importante. FOTO: CUARTOSCURO

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL BUEN FIN

Los comercios interesados deben cumplir con diferentes condiciones fiscales y operativas para incorporarse al programa.

Entre los requisitos se encuentra contar con un RFC registrado ante el SAT, tener activo el Buzón Tributario y presentar una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales.

También es necesario que el establecimiento cuente con al menos una terminal para realizar pagos electrónicos.

Estos requisitos permiten diferenciar a los negocios inscritos oficialmente de aquellos que únicamente utilizan las fechas del Buen Fin para promocionar sus productos.

¿CÓMO SABER SI UNA TIENDA PARTICIPA OFICIALMENTE?

Los consumidores podrán verificar si un establecimiento forma parte del Buen Fin 2026 mediante un código QR incluido en su publicidad.

Al escanearlo, será posible consultar la información del comercio registrado. Si participa oficialmente, el código llevará a una página correspondiente a la edición 2026, donde podrán aparecer datos como el nombre, descripción y domicilio del establecimiento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/inapam-asi-puedes-saber-si-un-negocio-acepta-tu-credencial-de-descuentos-OD23758798

En caso de que el negocio no esté incorporado al programa, la consulta señalará que no participa oficialmente.

Por ello, antes de realizar una compra durante el Buen Fin 2026, revisar el registro del establecimiento puede ser una forma adicional de confirmar que realmente forma parte del programa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tiendas Departamentales
El Buen fin
Promociones

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
true

Coahuila: Anunciar no es invertir

true

La riqueza que México tiene bajo tierra y estamos desaprovechando
Para hoy domingo 27 de septiembre, ‘Polo’ continuará como huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson

SMN alerta por tormentas: Huracán ‘Polo’ sigue desplazándose a Baja California Sur; se forma Depresión Tropical Dieciocho-E
Detalle. Las velas aromáticas pueden convertirse en un elemento decorativo y sensorial durante las noches de otoño.

¡Que tu casa huela a otoño! Guía para elegir la vela aromática perfecta
Según datos de Common Sense Media, el 70 % de los adolescentes utiliza IA para tareas escolares.

¿La inteligencia artificial nos está haciendo pensar menos? Experto explica los riesgos de depender de la IA
Más allá de las calorías, los alimentos de origen vegetal y de colores intensos aportan compuestos bioactivos clave para la salud metabólica.

Como la nutrición combate a la inflamación crónica
El famoso navegador Google cumple 28 años este 27 de septiembre, por lo que decidió recordar sus primeros días de creación con un doodle especial.

¡Feliz cumpleaños, Google! Celebra 28 años con un doodle nostálgico
Alexander Zverev selló en Londres el sexto título de Europa en la Laver Cup, acompañado por un Carlos Alcaraz decisivo durante el torneo.

Europa recupera la Laver Cup: Zverev sentencia al Team World y Alcaraz celebra en Londres