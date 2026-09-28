Sheinbaum dice que la FGR debe proceder contra amigo de ‘Andy’ López Beltrán en caso de que hayan pruebas en su contra sobre corrupción

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    Sheinbaum dice que la FGR debe proceder contra amigo de ‘Andy’ López Beltrán en caso de que hayan pruebas en su contra sobre corrupción
    Claudia Sheinbaum señaló que la FGR debe actuar si existen elementos contra Jorge Amílcar Olán, empresario relacionado públicamente con Andy López Beltrán. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum señaló que la FGR debe actuar si existen pruebas contra Jorge Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, por posibles actos de corrupción

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe proceder contra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio si existen pruebas que acrediten alguna conducta relacionada con corrupción.

El pronunciamiento ocurre en medio de los señalamientos que desde hace varios años han vinculado a Olán con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y con negocios relacionados con proyectos y dependencias del gobierno federal.

Durante una conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre el empresario tabasqueño y las versiones que ubican actualmente a Olán fuera de México. La mandataria ha sostenido previamente que las investigaciones deben sustentarse en pruebas y no únicamente en publicaciones periodísticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clausuran-edificio-en-el-que-jorge-amilcar-olan-amigo-de-andy-era-socio-IE23720329

QUÉ SEÑALAMIENTOS EXISTEN CONTRA JORGE AMÍLCAR OLÁN

El nombre de Jorge Amílcar Olán apareció en distintas investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos, principalmente por su participación como proveedor de medicamentos y de balasto para proyectos ferroviarios.

Entre 2020 y 2022, una de sus empresas, Romedic, recibió contratos para la adquisición de medicamentos con gobiernos estatales. Investigaciones periodísticas documentaron contratos por cientos de millones de pesos y cuestionaron las condiciones bajo las cuales fueron otorgados.

También se ha documentado su participación como proveedor de balasto, la piedra utilizada como soporte de las vías ferroviarias. En 2024, información difundida públicamente vinculó a Olán con operaciones relacionadas con el Tren Interoceánico y el Tren Maya. Un contrato reportado para la Línea K del Interoceánico ascendió a 47.6 millones de pesos.

LOS VÍNCULOS CON LOS HIJOS DE AMLO

La relación entre Olán y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido expuesta en diferentes investigaciones periodísticas. En particular, se ha señalado una amistad de años con Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán.

Parte de las investigaciones también ha señalado presuntas gestiones de los hijos del exmandatario para favorecer negocios relacionados con el empresario. Sin embargo, estas versiones corresponden a señalamientos periodísticos y no equivalen por sí mismas a una resolución judicial que determine responsabilidades.

En 2024, el entonces presidente López Obrador negó que sus hijos estuvieran involucrados en negocios relacionados con el balasto del Tren Maya y cuestionó que existieran pruebas que demostraran esas acusaciones.

QUÉ HA DICHO LA FGR SOBRE AMÍLCAR OLÁN

La situación jurídica de Olán tomó relevancia nuevamente en septiembre de 2026, luego de que circularan versiones sobre una posible orden de aprehensión en su contra.

El 16 de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy negó públicamente que existiera una orden de captura contra el empresario. También rechazó que la FGR tuviera una investigación contra Andy López Beltrán.

“No, no hay nada”, respondió Godoy cuando fue cuestionada sobre una posible orden de aprehensión contra Olán. Posteriormente, ante la pregunta sobre Andy, contestó: “Tampoco”.

El antecedente también incluye un juicio de amparo promovido por Olán en marzo de 2026 ante el temor de una posible detención. El recurso fue cancelado en mayo después de que un juez determinó que no existía una orden de aprehensión que pudiera ser combatida mediante ese procedimiento.

EL CASO DEL SAT Y PORTACELIS

Otro elemento que mantiene el nombre de Olán en la agenda pública es una investigación relacionada con Portacelis Gas and Oil. De acuerdo con información publicada en septiembre, el SAT presentó una declaratoria de perjuicio ante la FGR por operaciones de importación de combustibles que, según la autoridad fiscal, habrían generado un daño superior a 834 millones de pesos.

El expediente citado públicamente señala que la autoridad fiscal solicitó proceder contra cinco personas relacionadas con las operaciones. Jorge Amílcar Olán no aparece entre las cinco personas señaladas en esa declaratoria de perjuicio, de acuerdo con la información difundida sobre el documento.

La propia Sheinbaum confirmó anteriormente que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tenían información relacionada con Olán, pero no precisó públicamente que existiera una acusación penal directa contra él dentro de ese expediente.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-imposible-purga-de-amilcar-olan-PF23159556

DATOS CURIOSOS

· Jorge Amílcar Olán ha sido relacionado públicamente con negocios de medicamentos, balasto e hidrocarburos.

· Una de sus empresas, Romedic, recibió contratos de gobiernos estatales durante el periodo 2020-2022.

· Un contrato reportado para suministro de balasto destinado a la Línea K del Tren Interoceánico fue de 47.6 millones de pesos.

· La FGR negó el 16 de septiembre de 2026 que existiera una orden de aprehensión contra Olán y descartó una investigación contra Andy López Beltrán.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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