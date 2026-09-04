Migración irregular a EU cae 96%, reporta el general Trevilla

Durante La Mañanera del Pueblo , realizada este viernes en Zacatecas, el titular de la Sedena también defendió el esquema de cooperación militar con Estados Unidos y aseguró que la relación se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía nacional.

La migración irregular hacia Estados Unidos disminuyó 96 por ciento respecto al año pasado, aseguró el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo , al presentar un balance de las acciones de seguridad que México mantiene en la frontera norte.

Trevilla Trejo fue cuestionado sobre la denominada Operación Vanguardia Ardiente y los reportes relacionados con el derribo de aproximadamente 100 drones en la frontera por parte de autoridades estadounidenses. Ante ello, explicó que México mantiene intercambio de información con sus contrapartes de Estados Unidos.

COOPERACIÓN CON EU, SIN SUBORDINACIÓN

El secretario de la Defensa Nacional calificó como “muy buena” y “positiva” la relación que existe actualmente con el Comando Norte de Estados Unidos, aunque subrayó que la cooperación se desarrolla bajo condiciones establecidas entre ambos gobiernos.

“Se ha basado en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación”, expresó Trevilla durante la conferencia.

El general insistió en que las acciones conjuntas no implican una pérdida de autonomía para las fuerzas mexicanas. Cada país mantiene sus operaciones dentro de su territorio, mientras existe comunicación e intercambio de información para atender fenómenos que tienen impacto en ambos lados de la frontera.

DRONES EN LA FRONTERA SON PRINCIPALMENTE COMERCIALES

Al hablar sobre los drones detectados en la zona fronteriza, Trevilla explicó que las autoridades mexicanas reciben información de sus homólogos estadounidenses sobre estos dispositivos.

Según los datos compartidos con México, se trataría principalmente de drones comerciales utilizados por personas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes. El secretario no presentó mayores detalles sobre el número de equipos detectados desde territorio mexicano.

El funcionario aprovechó el tema para destacar la reducción registrada en el flujo migratorio irregular. “Ha disminuido bastante, un 96% en comparación con el año pasado”, afirmó al referirse al comportamiento de este fenómeno.

10 MIL ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA FRONTERA

Trevilla recordó que desde febrero de 2025 México mantiene desplegados 10 mil elementos de la Guardia Nacional, además de alrededor de 3 mil integrantes del Ejército, como parte de las acciones contempladas dentro de la Operación Frontera Norte.

Entre las estrategias mencionadas se encuentran las llamadas “operaciones espejo”, mediante las cuales las fuerzas de México y Estados Unidos realizan patrullajes de manera simultánea, pero cada una dentro de su propio territorio.

El objetivo de este esquema es mantener vigilancia coordinada en zonas fronterizas y mejorar el intercambio de información entre las autoridades de ambos países. Las operaciones se realizan respetando los límites territoriales correspondientes.

BALANCE DE LA OPERACIÓN FRONTERA NORTE

El titular de la Sedena también presentó cifras sobre los resultados de la Operación Frontera Norte desde su inicio. De acuerdo con el reporte, se han registrado 14 mil 270 detenidos y el aseguramiento de 9 mil 829 armas de fuego.

A esto se suma el decomiso de cerca de dos millones de cartuchos, así como 9.4 toneladas de cocaína. En el caso de la metanfetamina, las autoridades reportaron el aseguramiento de 53.6 toneladas y 32 mil litros.

Las cifras forman parte del balance presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las acciones realizadas en la frontera, donde las autoridades mexicanas mantienen operativos relacionados con el tráfico de drogas, armas y personas.

La información presentada por Trevilla coloca a la reducción de la migración irregular como uno de los principales resultados que el Gobierno federal atribuye a las acciones implementadas en la frontera norte. Al mismo tiempo, el secretario destacó que la coordinación con Estados Unidos continúa bajo los principios de soberanía, confianza mutua y “coordinación sin subordinación”.