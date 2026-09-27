Muere Arturo ‘Lobito’ Torres a los 26 años tras desplomarse en pelea de box en Mexicali

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Muere Arturo ‘Lobito’ Torres a los 26 años tras desplomarse en pelea de box en Mexicali
    Arturo “Lobito” Torres tenía 26 años y permaneció hospitalizado seis días después de desplomarse tras su combate en Mexicali. FOTO: ESPECIAL

El pugilista mexicano permaneció seis días hospitalizado y en coma inducido después de sufrir una emergencia médica al terminar su combate

El boxeo mexicano está de luto. Arturo “Lobito” Torres, peleador de 26 años originario de Mexicali, falleció el viernes después de permanecer seis días hospitalizado tras desplomarse al finalizar su combate ante Gilberto “Torito” García.

La pelea se celebró el sábado 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali, Baja California, dentro de una función de Cachanilla Promotions.

El duelo estaba pactado a ocho asaltos en peso superligero, pero terminó en el séptimo episodio, cuando el réferi intervino y la esquina de Torres lanzó la toalla ante el castigo que estaba recibiendo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/isaac-del-toro-roza-el-podio-en-el-mundial-de-ciclismo-2026-mcnulty-conquista-el-arcoiris-DD23756500

Instantes después de la detención, “Lobito” comenzó a tambalearse y terminó desplomándose sobre la lona. El personal médico ingresó al cuadrilátero y posteriormente fue trasladado de emergencia al Hospital General de Mexicali.

De acuerdo con los reportes difundidos durante su hospitalización, Torres presentó convulsiones y los médicos detectaron un coágulo cerebral, por lo que fue sometido a una cirugía.

La familia informó inicialmente que la intervención había resultado exitosa. Sin embargo, el pugilista permaneció en coma inducido y bajo vigilancia médica.

Seis días después del combate, familiares y organismos del boxeo local confirmaron su fallecimiento, noticia que provocó múltiples mensajes de condolencias en la comunidad deportiva de Baja California.

El Comité Municipal de Boxeo de Mexicali lamentó públicamente la muerte del peleador y expresó su solidaridad con familiares, amigos y la comunidad boxística.

La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali también se sumó a las muestras de apoyo y recordó la huella que Torres dejó en el pugilismo de la ciudad.

Torres inició su carrera profesional en 2018 y desarrolló gran parte de su trayectoria en Baja California. Registros difundidos tras su fallecimiento le atribuyen marca de 15 victorias, seis derrotas y tres empates.

Su última aparición terminó convirtiéndose en una jornada trágica para el boxeo mexicalense y mexicano, que despide a uno de sus peleadores locales más reconocidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Box
Fallecimientos
Luto

Localizaciones


Mexicali

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
true

Coahuila: Anunciar no es invertir

true

La riqueza que México tiene bajo tierra y estamos desaprovechando
Para hoy domingo 27 de septiembre, ‘Polo’ continuará como huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson

SMN alerta por tormentas: Huracán ‘Polo’ sigue desplazándose a Baja California Sur; se forma Depresión Tropical Dieciocho-E
Detalle. Las velas aromáticas pueden convertirse en un elemento decorativo y sensorial durante las noches de otoño.

¡Que tu casa huela a otoño! Guía para elegir la vela aromática perfecta
Según datos de Common Sense Media, el 70 % de los adolescentes utiliza IA para tareas escolares.

¿La inteligencia artificial nos está haciendo pensar menos? Experto explica los riesgos de depender de la IA
Más allá de las calorías, los alimentos de origen vegetal y de colores intensos aportan compuestos bioactivos clave para la salud metabólica.

Como la nutrición combate a la inflamación crónica
El famoso navegador Google cumple 28 años este 27 de septiembre, por lo que decidió recordar sus primeros días de creación con un doodle especial.

¡Feliz cumpleaños, Google! Celebra 28 años con un doodle nostálgico
Alexander Zverev selló en Londres el sexto título de Europa en la Laver Cup, acompañado por un Carlos Alcaraz decisivo durante el torneo.

Europa recupera la Laver Cup: Zverev sentencia al Team World y Alcaraz celebra en Londres