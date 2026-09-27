Muere Arturo ‘Lobito’ Torres a los 26 años tras desplomarse en pelea de box en Mexicali

El boxeo mexicano está de luto. Arturo “Lobito” Torres, peleador de 26 años originario de Mexicali, falleció el viernes después de permanecer seis días hospitalizado tras desplomarse al finalizar su combate ante Gilberto “Torito” García. La pelea se celebró el sábado 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali, Baja California, dentro de una función de Cachanilla Promotions. El duelo estaba pactado a ocho asaltos en peso superligero, pero terminó en el séptimo episodio, cuando el réferi intervino y la esquina de Torres lanzó la toalla ante el castigo que estaba recibiendo.

Instantes después de la detención, “Lobito” comenzó a tambalearse y terminó desplomándose sobre la lona. El personal médico ingresó al cuadrilátero y posteriormente fue trasladado de emergencia al Hospital General de Mexicali. De acuerdo con los reportes difundidos durante su hospitalización, Torres presentó convulsiones y los médicos detectaron un coágulo cerebral, por lo que fue sometido a una cirugía. La familia informó inicialmente que la intervención había resultado exitosa. Sin embargo, el pugilista permaneció en coma inducido y bajo vigilancia médica. Seis días después del combate, familiares y organismos del boxeo local confirmaron su fallecimiento, noticia que provocó múltiples mensajes de condolencias en la comunidad deportiva de Baja California.

El Comité Municipal de Boxeo de Mexicali lamentó públicamente la muerte del peleador y expresó su solidaridad con familiares, amigos y la comunidad boxística. La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali también se sumó a las muestras de apoyo y recordó la huella que Torres dejó en el pugilismo de la ciudad. Torres inició su carrera profesional en 2018 y desarrolló gran parte de su trayectoria en Baja California. Registros difundidos tras su fallecimiento le atribuyen marca de 15 victorias, seis derrotas y tres empates. Su última aparición terminó convirtiéndose en una jornada trágica para el boxeo mexicalense y mexicano, que despide a uno de sus peleadores locales más reconocidos.

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