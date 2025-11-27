Muertos por inundaciones al sur de Tailandia supera los 80 y hay más de 20 lesionados de gravedad

BANKOK.-El número de muertos por las graves inundaciones en el sur de Tailandia ascendió a más de 80 personas, además uno millón de hogares y más de tres millones de personas se han visto afectados.

Las inundaciones, que comenzaron durante el fin de semana, sumergieron vastas áreas y causaron muertes en las provincias de Nakhon Si Thammarat, Patthalung, Songkhla, Trang, Satun, Pattani y Yala.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden temporalmente en Francia a Shein hasta que demuestre que cumple con la ley

Por lo anterior, el primer ministro Anutin Charnvirakul declaró a principios de esta semana el estado de emergencia en Songkhla, que incluye la ciudad más grande del sur de Tailandia, Hat Yai.

Según se informó las aguas habían retrocedido en muchas de las provincias el jueves por la mañana, pero los niveles de agua seguían siendo altos en algunas áreas, incluidas Pattani y Nakhon Si Thammarat.

Por su parte el portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat, afirmó en una conferencia de prensa en Bangkok que las muertes relacionadas con las inundaciones en la provincia de Songkhla aumentaron de seis a 55 el jueves, elevando el número total de muertos en las siete provincias a al menos 82 personas.

Además las inundaciones causaron una grave interrupción, dejando a miles de personas atrapadas. Asimismo los suministros de electricidad y agua fueron cortados y las líneas de comunicación se vieron interrumpidas en muchas áreas.

Ante la emergencia, se establecieron ocho hospitales de campaña para apoyar al Hospital de Hat Yai, que seguía sin poder operar a plena capacidad, según el Ministerio de Salud Pública.

Al momento se ha informado que 20 pacientes en estado crítico fueron trasladados por aire el jueves y se entregaron suministros adicionales de alimentos al personal médico y a los pacientes restantes.