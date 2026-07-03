Mujer ucraniana sospechosa del atentado con paquete bomba en Mónaco iba ‘disfrazada de hombre’

La Interpol, la organización policial internacional, emitió el viernes una notificación roja contra Anastasiia Berezovska , de 39 años, a quien describe como una persona de habla alemana, con cabello oscuro y un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo.

Según las autoridades, la principal sospechosa del atentado con bomba perpetrado esta semana en Mónaco , en el que resultaron gravemente heridos un magnate de origen ucraniano y dos miembros de su familia, es una mujer ucraniana residente en Alemania que se hizo pasar por hombre.

El aviso, una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y arrestar a un sospechoso, indicaba que Berezovska era buscada en Mónaco por intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal.

La policía alemana informó el viernes que había registrado el apartamento y el coche alquilados de una mujer ucraniana de 39 años. «Se han obtenido pruebas que serán entregadas a las autoridades de Mónaco», declararon, añadiendo: «La mujer buscada se encuentra actualmente prófuga».

El fiscal adjunto de Mónaco, Morgan Raymond, declaró que la sospechosa residía en Alemania y que, dada la complejidad del artefacto explosivo y la sofisticación del ataque, los investigadores consideraban probable que no hubiera actuado sola.

Dos personas fueron arrestadas en Mónaco a principios de esta semana, pero fueron puestas en libertad porque no se encontraron pruebas que las vincularan con el ataque, añadió.

Raymond declaró que se sospechaba que el atacante había dejado un paquete en el vestíbulo de un pequeño edificio de apartamentos situado entre el Boulevard d’Italie y la Rue Révérend Père Louis Frolla, en Mónaco, a pocos metros de la frontera francesa, el lunes por la noche.

Poco después, alrededor de las 9 de la noche, hora local, un artefacto explosivo detonó cuando tres residentes —una pareja y un niño de 13 años— entraban al edificio.

Aún no se han confirmado las identidades de las víctimas, pero fuentes policiales y judiciales han indicado que se trataba de Vadym Iermolaiev, de 58 años, un acaudalado empresario originario de Ucrania y ahora ciudadano chipriota, su pareja y su hijo.

El niño fue ingresado en estado de urgencia, aunque no crítico, en el hospital infantil Lenval de Niza, mientras que los dos adultos, cuyas lesiones se consideraron lo suficientemente graves como para poner en peligro sus vidas, fueron trasladados al hospital universitario de Niza.

Las autoridades hospitalarias informaron que el hombre ya no se encuentra en estado crítico, pero la condición de la mujer aún no se ha estabilizado y permanece en estado crítico. Medios franceses informaron que los cirujanos le amputaron ambas piernas.

Raymond declaró que la atacante detonó la bomba con un control remoto cuando las tres víctimas llegaron al vestíbulo, luego cruzó a pie a Francia y huyó en un coche alquilado en Alemania, regresando allí a través de varios países europeos, incluida Italia.

Según declaró, inicialmente se identificó al sospechoso como un hombre corpulento, que vestía una camiseta oscura de manga larga, pantalones cortos de color claro y un sombrero de pescador negro, pero las imágenes de las cámaras de seguridad y el testimonio de los testigos llevaron a los investigadores a centrarse en una mujer disfrazada de hombre.

Dos fotografías incluidas en la notificación roja de Interpol muestran a una mujer con una camiseta blanca de rayas oscuras. Una de ellas fue tomada en la calle y la muestra sosteniendo en su mano izquierda lo que parece ser algún tipo de dispositivo electrónico con un cable.

Fuentes judiciales han indicado que posteriormente el sospechoso fue visto en Frankfurt.

Iermolaiev, residente en Mónaco desde al menos 2021, está sujeto a sanciones en Ucrania desde diciembre de 2023 por sus actividades comerciales en Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Kiev alega que tenía un negocio de venta de alcohol allí y que siguió pagando impuestos a Rusia incluso después de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. La edición ucraniana de la revista Forbes estimó su fortuna en 220 millones de dólares en 2021.

Se cree que Artur, el hijo del magnate, de 35 años, también tiene muchos enemigos. Este año fue condenado por fraude en Estonia tras declararse culpable de dirigir una estafa de inversión fraudulenta desde Ucrania que obtuvo alrededor de 100 millones de euros entre 2019 y 2022.

El ataque ha conmocionado a Mónaco, uno de los estados soberanos más pequeños del mundo, conocido por su alta concentración de residentes ultrarricos. El príncipe Alberto II de Mónaco lo calificó de «acto odioso» y afirmó que se habían movilizado todos los servicios públicos.