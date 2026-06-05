¿Qué le pasó a Checo Pérez en Mónaco? Falla en su auto lo deja 18° mientras Ferrari vuela con Hamilton y Leclerc

Sergio “Checo” Pérez vivió un viernes complicado en el Gran Premio de Mónaco 2026, luego de terminar en la posición 18 durante las primeras prácticas libres y cerrar la jornada con problemas en su Cadillac, en un día en el que Ferrari mandó un mensaje contundente al dominar los entrenamientos con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El piloto mexicano, ganador en las calles del Principado en 2022, llegó a Mónaco con la expectativa de aprovechar un circuito donde la potencia del monoplaza no suele pesar tanto como la precisión, la tracción y la confianza del piloto. Sin embargo, el inicio del fin de semana dejó más dudas que certezas para Cadillac, que sigue en proceso de adaptación en su primera temporada dentro de la Fórmula 1.

Checo Pérez había mostrado señales competitivas en la primera sesión al mantenerse dentro del top 15, pero en la segunda práctica libre la situación cambió. El mexicano finalizó 18° y tuvo que detener su auto en la zona de Casino Square después de que se presentara un problema en el freno delantero derecho, lo que obligó a los comisarios a intervenir con extinguidores y provocó una bandera roja en los minutos finales.

Ferrari toma el control del GP de Mónaco Mientras Pérez y Cadillac batallaron con el ritmo y la fiabilidad, Ferrari firmó una jornada redonda. Charles Leclerc fue el más rápido en la primera práctica libre con un tiempo de 1:13.978, seguido por Lewis Hamilton, quien quedó a 0.226 segundos de su compañero. La Scuderia confirmó su fortaleza en la FP2, pero esta vez con Hamilton al frente. El siete veces campeón del mundo marcó 1:13.026 para superar por apenas 0.111 segundos a Leclerc, en una muestra de que Ferrari puede convertirse en el equipo a vencer durante la clasificación del sábado. El dominio rojo no pasó desapercibido en un circuito donde salir adelante suele ser determinante. Mónaco ofrece pocas oportunidades de rebase, por lo que la qualy puede definir buena parte del resultado del domingo. En ese contexto, Ferrari parece haber encontrado una ventana ideal de rendimiento en las curvas lentas y zonas técnicas del trazado callejero.

Checo Pérez necesita reaccionar antes de la clasificación Para Checo Pérez, el reto será recuperar sensaciones antes de la tercera práctica libre y la clasificación. Mónaco es una pista en la que el piloto puede marcar diferencia, pero también castiga cualquier error o problema mecánico, especialmente cuando el equipo necesita maximizar cada vuelta para afinar la puesta a punto. El resultado del viernes deja al mexicano con poco margen de maniobra. Cadillac deberá revisar el origen del problema en los frenos y encontrar mayor estabilidad para que Pérez pueda aspirar a avanzar posiciones en una sesión clasificatoria que será clave para sus opciones en carrera. Aunque la jornada no fue favorable, el antecedente de Checo en Mónaco mantiene viva la atención sobre su desempeño. El mexicano conoce bien las exigencias del Principado, pero necesitará que su monoplaza responda para evitar una salida desde el fondo de la parrilla.

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