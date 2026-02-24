Multan con más de 16 millones de euros a Reddit por no proteger la información de menores

/ 24 febrero 2026
    Multan con más de 16 millones de euros a Reddit por no proteger la información de menores
    La mascota de Reddit, Snoo, toca la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York, antes de la salida a bolsa de la compañía, el jueves 21 de marzo de 2024. AP/Yuki Iwamura

Una investigación muestra que Reddit, una plataforma en la que los usuarios comparten contenido y debaten, no había verificado la edad de los usuarios, lo que ponía en riesgo a los niños

LONDRES- La plataforma de debate en línea estadounidense Reddit fue multada este martes con 14.47 millones de libras (16.64 millones de euros) por el organismo británico de control de datos por no proteger la información personal de los menores.

La Oficina del Comisionado de Información (ICO, en inglés), regulador, informó de que este problema implicaba que los menores podrían haber estado expuestos a contenido inapropiado y dañino.

La investigación del organismo concluyó que Reddit, una plataforma en la que los usuarios comparten contenido y debaten, no había verificado la edad de los usuarios, lo que ponía en riesgo a los niños.

Añadió que la plataforma no aplicaba ningún “mecanismo sólido de verificación de edad y, por lo tanto, carecía de una base legal para procesar la información personal de niños menores de 13 años”.

La ICO advirtió a Reddit de que confiar en que los usuarios declararan su edad es un riesgo porque “es fácil de eludir”.

“Es preocupante que una empresa del tamaño de Reddit haya incumplido su deber legal de proteger la información personal de los niños en el Reino Unido”, dijo el responsable del ICO, John Edwards.

“Se recopiló y utilizó la información personal de niños menores de 13 años de una manera que no podían comprender, consentir ni controlar. Eso los expuso potencialmente a contenido que no deberían haber visto. Esto es inaceptable y ha resultado en la multa de hoy”, agregó.

