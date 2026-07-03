Mundial 2026: Si México avanza, mejorará ánimo del consumidor en la economía

Rodolfo Ostolaza, subdirector de análisis económico de Banamex, explicó que un mejor desempeño del equipo nacional en el torneo tiene un efecto directo sobre el ánimo de la población, lo que puede reflejarse en indicadores como la confianza del consumidor.

El avance de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 puede traducirse en una mejora en la confianza de los consumidores y en un mayor dinamismo en algunos sectores de la economía, aunque también genera efectos contrapuestos como el aumento del ausentismo laboral y presiones en precios de algunos servicios, señalaron especialistas.

Sin embargo, la institución mantuvo sin cambios su previsión de que el Mundial aportará apenas 0.1 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, equivalente a alrededor de dos mil millones de dólares.

”Sin duda mientras más y más avance México, más ánimo va a haber y el ánimo sí pega en este componente que es la confianza del consumidor”, afirmó el especialista.

Por su parte, Guillermina Rodríguez, subdirectora de estudios económicos de Banamex, indicó que este tipo de eventos genera un aumento en el consumo y en la demanda de bienes y servicios, principalmente en las ciudades sede y en las regiones cercanas. No obstante, advirtió que el entusiasmo que provoca el torneo también tiene efectos sobre la productividad.

MUNDIAL IMPULSA AUSENTISMO LABORAL

La especialista señaló que el ausentismo laboral puede incrementarse durante el Mundial, un fenómeno que, dijo, fue evidente en ciudades como Los Ángeles, donde algunas personas dejaron de acudir a sus centros de trabajo para seguir los partidos. Este comportamiento, agregó, puede limitar parte de los efectos positivos asociados al evento y dificulta medir con precisión el impacto económico de un eventual avance de la Selección Mexicana.

La institución bancaria prevé que una primera señal de estos efectos podría observarse en julio, cuando se publiquen los indicadores de confianza del consumidor y del productor.