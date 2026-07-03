México: Disminuye 1.8 puntos en junio la confianza del consumidor

El ICC sufrió una reducción anual de 1.8 puntos a 43.8 en junio pasado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Debido a los débiles resultados en cuatro de sus cinco componentes, en junio del presente año, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del País llegó a 18 descensos al hilo en comparación anual.

La situación económica futura del País cayó 4.4 puntos a 43.7 en junio y la situación actual 3.4 puntos a 37.5 para ser las partes del ICC con los declives anuales más significativos.

El que capta la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto de la que registran en el momento actual retrocedió 1.5 puntos con respecto a junio de 2025 a 56.4.

La situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace 12 meses vio una variación anual negativa de 0.4 puntos a 51.2 en el sexto mes del año en curso.

En contraste, en comparación anual, la variable relacionada con las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos se elevó 0.6 puntos en junio a 30, dejando en el camino cuatro meses con reducciones.

Solamente durante junio y tras caer 0.9 puntos en mayo, el ICC vio un avance mensual de 0.4 puntos respecto al frente a las variaciones favorables en la mayoría de los rubros que lo integran, excepción hecha de la situación económica esperada del hogar dentro de 12 meses, al padecer un revés de 1.0 punto.

El mejor comportamiento sucedió en la parte la situación económica actual del hogar respecto de la de hace un año se incrementó 1.2 puntos, seguida por el rubro que tiene que ver con la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compra de bienes durables, con una variación de 1.1.