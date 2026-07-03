México: Disminuye 1.8 puntos en junio la confianza del consumidor

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México: Disminuye 1.8 puntos en junio la confianza del consumidor
    El Indicador de Confianza del Consumidor mide la percepción de las y los consumidores sobre su situación económica actual de México. VANGUARDIA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Dinero
Economía
consumidor

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Además, el Indicador de Confianza del Consumidor del Inegi ha reportado 18 descensos anuales

Debido a los débiles resultados en cuatro de sus cinco componentes, en junio del presente año, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del País llegó a 18 descensos al hilo en comparación anual.

El ICC sufrió una reducción anual de 1.8 puntos a 43.8 en junio pasado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/entre-presiones-inflacionarias-y-conflictos-mundiales-como-sobrevive-la-cerveza-artesanal-en-saltillo-LJ21820920

La situación económica futura del País cayó 4.4 puntos a 43.7 en junio y la situación actual 3.4 puntos a 37.5 para ser las partes del ICC con los declives anuales más significativos.

El que capta la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto de la que registran en el momento actual retrocedió 1.5 puntos con respecto a junio de 2025 a 56.4.

La situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace 12 meses vio una variación anual negativa de 0.4 puntos a 51.2 en el sexto mes del año en curso.

En contraste, en comparación anual, la variable relacionada con las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos se elevó 0.6 puntos en junio a 30, dejando en el camino cuatro meses con reducciones.

Solamente durante junio y tras caer 0.9 puntos en mayo, el ICC vio un avance mensual de 0.4 puntos respecto al frente a las variaciones favorables en la mayoría de los rubros que lo integran, excepción hecha de la situación económica esperada del hogar dentro de 12 meses, al padecer un revés de 1.0 punto.

El mejor comportamiento sucedió en la parte la situación económica actual del hogar respecto de la de hace un año se incrementó 1.2 puntos, seguida por el rubro que tiene que ver con la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compra de bienes durables, con una variación de 1.1.

https://vanguardia.com.mx/dinero/amcham-mexico-afirma-que-hay-confianza-en-que-persista-el-t-mec-LN21868535

La situación económica presente del País respecto de la de hace un año subió 0.7 puntos en el sexto mes de este año y la situación económica esperada del País dentro de 12 meses 0.3.

El Indicador de Confianza del Consumidor mide la percepción de las y los consumidores sobre su situación económica actual y la del País, así como sus expectativas.

El ICC es elaborado de manera conjunta por el Inegi y el Banco de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
consumidor

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Capturas de la Marina

Capturas de la Marina
true

Miguel Riquelme: La mejor designación para Torreón

true

POLITICÓN: Riquelme reacomoda el tablero del PRI en Torreón y obliga a Morena a recalcular el 2027
Vecinos solicitaron a las autoridades investigar a fondo las denuncias por presunto maltrato animal y esclarecer los hechos, además de determinar las responsabilidades por los actos de vandalismo registrados en la vivienda.

Incendian vivienda tras denuncias de presunto maltrato contra perros en Saltillo
El cruce de las calles Purcell y Victoria se convirtió en el punto de reunión después del partido.

Saltillo: incrementan aficionados que acuden a Alameda Zaragoza por triunfos de México
Saraperos de Saltillo cayó 12-5 ante Tecos de los Dos Laredos en el Estadio Francisco I. Madero.

¡Se les fue la barrida! Saraperos sufre derrota ante Tecolotes en Saltillo
Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos.

El presidente cubano, Díaz-Canel, responde a Trump: ‘No le tenemos miedo a la guerra’
UNICEF en Venezuela

680 mil niños y 12 mil familias damnificadas tras terremotos de Venezuela