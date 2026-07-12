Netanyahu afirma que Trump quiere un acuerdo con Irán, pero no duda en recurrir a la fuerza

NUEVA YORK.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, quiere lograr un acuerdo con Irán, pero sin duda en recurrir a la fuerza.

De acuerdo a lo que manifestó considera que “el presidente (Donald) Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respeta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones”.

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No obstante, el primer ministro israelí señaló que “es obvio” que Trump “no tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando los iraníes incumplen todos los compromisos que adquirieron”.

Cabe destacar que fue el domingo que Estados Unidos bombardeó Irán por un ataque iraní contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, que ingresó el buque portacontenedores y dejó a un tripulante desaparecido. Teherán respondió con ataques contra varios países árabes incluidos Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán.

El propio Trump aseguró en una entrevista en la misma cadena que Irán lanzó un dron contra un barco “menos de una hora” después de alcanzar un acuerdo “perfecto” para UE.

“Israel está profundamente agradecido por el hecho de que la UE e Israel unieron sus fuerzas para impedir que Irán obtuviera armas nucleares y los medios para lanzarlas, no solo contra nosotros, sino contra todo Occidente”, añadió el primer ministro en alusión a la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

ESTRECHO DE ORMUZ ESTÁ ABIERTO

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho abierto de Ormuz permanece al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado.

El mandatario rechazó en una entrevista en NBC News que el paso se encontró cerrado tras la última ronda de ataques lanzada este sábado contra la República Islámica.

El Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró también que el paso está abierto “para todas las embarcaciones” que deseen transitar legalmente.

"Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", defendió el mando militar en un mensaje en X.

Según apuntó, las fuerzas estadounidenses están “posicionadas y preparadas” para garantizar la libertad de navegación.

Antes de los últimos ataques, Irán anunció el cierre del estrecho “hasta nuevo aviso”.

La Guardia Revolucionaria aseveró que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.

FUEGO ISRAELÍ MATA A SEIS EN GAZA

Fuego israelí en Gaza mató al menos a seis palestinos el domingo, entre ellos una niña de 9 años, e hirió a más de una docena de otros, según funcionarios sanitarios locales.

Un ataque con dron contra un taller de herrería en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, mató al menos a cuatro palestinos, según funcionarios del hospital Shifa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

El ejército israelí aseguró que atacó “infraestructura terrorista” en la zona, sin dar más detalles. Posteriormente dijo que atacó un sitio de producción de armas de Hamás.

Los palestinos recibieron una orden de evacuación del ejército tras los primeros ataques. Aproximadamente una hora después, hubo intensos bombardeos en el mismo taller de herrería. El servicio de ambulancias de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina indicó que los ataques en Ciudad de Gaza hirieron a 14 personas.

El fuego israelí también mató el domingo a Tala Abu Matar, de 9 años, en un campamento de desplazados en el centro de Gaza, según funcionarios del Ministerio de Salud. El ejército israelí indicó que no tenía conocimiento de un incidente de ese tipo.

Los ataques israelíes han disminuido considerablemente desde que entraron en vigor un alto el fuego el 10 de octubre, pero continúan casi a diario.