Tifón ‘Bavi’ toca tierra en China y se debilita a tormenta tropical; dejó 134 heridos en Taiwán

El tifón ‘Bavi’, ya debilitado tras tocar tierra durante la medianoche en la costa oriental de China, avanza este domingo hacia el interior del país con alertas activas por lluvias y riesgo de desastres secundarios, después de dejar 134 heridos en Taiwán y causar cancelaciones aéreas en varias ciudades chinas. Este noveno tifón del año, según la nomenclatura china, tocó tierra por primera vez hacia las 11:20 de la noche del sábado en la costa de la provincia oriental de Zhejiang y volvió a hacerlo alrededor de la medianoche en otro punto de esa misma región, con vientos máximos de nivel 13 cerca de su centro, según medios estatales. A primera hora del domingo, ‘Bavi’ se había debilitado a tormenta tropical fuerte y continuaba su avance hacia el noroeste, aunque las autoridades meteorológicas advirtieron de que la entrada en tierra no implicaba el final del riesgo por su capacidad de seguir transportando humedad hacia amplias zonas del este, centro, norte y noreste del país.

El Centro Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por lluvias y una amarilla por tormentas severas y otros fenómenos convectivos, con riesgo de rachas fuertes, granizo, aguaceros e incluso tornados. Según datos citados por medios chinos, ‘Bavi’ llegó a tener un diámetro de circulación superior a mil 200 kilómetros y una cobertura nubosa de unos 940 mil kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de Venezuela.

Tras su paso por Zhejiang, el foco del riesgo comenzó a desplazarse hacia el interior. En la provincia oriental de Anhui, las autoridades trasladaron preventivamente a más de 10 mil personas. Antes de la llegada de las lluvias, embalses de Anhui habían liberado mil 120 millones de metros cúbicos de capacidad por debajo de sus niveles límite de crecida para reforzar la retención, después de que intensas lluvias ya provocaran recientemente la rotura parcial de una presa en la región meridional de Guangxi, en aquel caso debido al efecto del tifón Maysak. El Gobierno central anunció además el envío de 70 mil artículos de ayuda a Zhejiang y Anhui, entre ellos camas plegables, mantas, colchas, colchones y paquetes familiares de emergencia.

HERIDOS EN TAIWÁN En Taiwán, donde ‘Bavi’ ya se alejaba este domingo, las autoridades rebajaron el nivel del centro de respuesta a emergencias tras levantarse la alerta marítima. El temporal dejó 134 heridos, más de 3 mil incidencias y daños en servicios básicos, aunque no se comunicaron víctimas mortales. La isla evacuó a 15 mil 228 personas y mantenía abiertos 76 refugios en 11 ciudades y condados, mientras las autoridades trabajaban para restablecer el suministro eléctrico y de agua en las zonas todavía afectadas.

Antes de tocar tierra en China, ‘Bavi’ había obligado a evacuar preventivamente a 1.71 millones de personas en Zhejiang y había dejado cinco heridos leves a su paso por la prefectura japonesa de Okinawa. ‘Bavi’ llega tras una semana de desastres naturales en China, con al menos 39 muertos por las lluvias asociadas al tifón Maysak en Guangxi, 21 fallecidos por un deslizamiento en Gansu (noroeste) y once muertos por tormentas y tornados en Hubei (centro).

‘BAVI’ AFECTA EL TRÁFICO AÉREO El tifón ‘Bavi’ provocó este domingo nuevas cancelaciones en aeropuertos del este de China después de tocar tierra durante la madrugada en la provincia de Zhejiang, donde las lluvias y el viento afectaron a terminales como las de Shanghái, Hangzhou, Nanjing y Ningbo. Según datos difundidos por la prensa local, 45 aeropuertos habían emitido previsiones de tormentas eléctricas durante la jornada.

Hasta las 08:00 de la mañana, aeropuertos de las regiones del este y el sur de China como Wuxi, Changzhou, Foshan, Wenzhou, Hangzhou, Nantong y Yangzhou registraban cancelaciones a gran escala. Datos del portal especializado Feichangzhun, consultados por EFE hacia el mediodía local, mostraban una normalidad operativa de un 21% en Shanghái-Pudong, con 585 vuelos cancelados y 592 pendientes, mientras que Shanghái-Hongqiao operaba al 44%, con 235 cancelaciones y 461 vuelos pendientes.

En el aeropuerto de Hangzhou, la normalidad era de un 23%, con 360 vuelos cancelados y 439 pendientes, mientras que la del aeropuerto de Ningbo se situaba en un 16%, con 144 cancelaciones. El aeropuerto de Wenzhou, en la zona donde ‘Bavi’ tocó tierra por segunda vez alrededor de la medianoche, registraba una normalidad de un 15%, con 106 vuelos cancelados y 97 pendientes. En Nanjing, más al norte, la normalidad operativa era de un 67%, con 209 cancelaciones, mientras que el de Fuzhou operaba al 57%, con 68 vuelos cancelados. En Taiwán, por donde ‘Bavi’ pasó cerca antes de alcanzar las costas del este de China, el aeropuerto de Taoyuan mostraba una situación más normalizada que el sábado, con una operativa de un 78% y 83 cancelaciones.

Temas

Clima huracanes

Localizaciones

China Taiwán

Organizaciones

NOAA



EFE Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.