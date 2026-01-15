Netanyahu califica segunda fase de alto al fuego como mayormente simbólica

DEIR AL-BALAH.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la segunda fase del alto al fuego como “algo mayormente simbólico”, no obstante, las preguntas sobre cómo se llevarán a cabo sus elementos más difíciles se mantienen sin respuesta.

Fue ayer que Netanyahu habló con los padres del último rehén israelí cuyos restos aún están en Gaza, dijo que el comité de gobierno de palestinos anunciado como parte de la segunda fase era meramente un “movimiento declarativo”.

Cabe recordar que los padres del policía israelí Ran Gvili habían presionado anteriormente a Netanyahu para que no avanzara con la segunda fase hasta que los restos de su hijo fueran devueltos. Sin embargo, tras el anuncio de la segunda fase, Netanyahu dijo a los padres de Gvili que su regreso seguía siendo una prioridad principal.

Además otra prioridad es la composición de un propuesto comité de gobierno apolítico de expertos palestinos y un “Consejo de Paz” internacional.

Dificultades persisten

Ciudadanos palestinos en Franja de Gaza cuestionaron qué cambiaría realmente en el terreno al pasar a la fase dos.

Lo anterior, toda vez que persiste el derramamiento de sangre continuo y los desafíos para asegurar necesidades básicas. Al momento 450 personas han muerto desde que Israel y Hamás acordaron detener los combates en octubre.

Entre las personas si vida, se encuentran alrededor de 100 niños, que están entre los 71 mil 441 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel, según el ministerio, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles.

La población de Gaza, de más de 2 millones de habitantes, ha luchado por mantener a raya el clima frío y las tormentas mientras enfrenta escasez de ayuda humanitaria y una falta de viviendas temporales más sustanciales, que son muy necesarias durante los meses de invierno.

Este es el tercer invierno desde que la guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando palestinos armados irrumpieron en el sur de Israel y mataron a alrededor de 1.200 personas y secuestraron a 251 más.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.