La defensa de Groenlandia es una ‘preocupación común’ para la OTAN, afirma el primer ministro danés mientras llegan tropas europeas

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que la defensa de Groenlandia era una “preocupación común” para toda la OTAN, ya que las tropas comenzaron a llegar de toda Europa como resultado de las amenazas de Donald Trump de tomar la isla ártica por la fuerza.

Tropas de Francia, Alemania, Noruega y Suecia, entre otros países, se dirigían el jueves a Groenlandia, un territorio en gran medida autónomo del reino de Dinamarca. Dinamarca también anunció que aumentaría su presencia militar.

Esto ocurre después de una difícil reunión en Washington el miércoles entre los ministros de Asuntos Exteriores de Groenlandia y Dinamarca, Vivian Motzfeldt y Lars Løkke Rasmussen, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La visita pretendía mejorar las relaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, pero no pareció surtir el efecto deseado. Posteriormente, Trump reiteró sus comentarios anteriores de que Estados Unidos “necesita” a Groenlandia para su seguridad nacional, añadiendo que no se podía confiar en Dinamarca para proteger la isla y que “algo saldrá bien”.

En una declaración publicada el jueves, Frederiksen dijo que “no fue una reunión fácil” y que ahora se estaba creando un grupo de trabajo para discutir cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

“Sin embargo, eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, ya que la ambición estadounidense de apoderarse de Groenlandia sigue vigente”, añadió. “Esto es obviamente grave y, por lo tanto, seguimos esforzándonos para evitar que esa situación se haga realidad”.

Según ella, dentro de la OTAN hubo acuerdo en que “una presencia fortalecida en el Ártico es crucial para la seguridad de Europa y América del Norte”.

Añadió que Dinamarca había “invertido significativamente en nuevas capacidades en el Ártico”, mientras que “varios aliados” estaban participando en ejercicios conjuntos “en y alrededor” de Groenlandia.

“La defensa y protección de Groenlandia es una preocupación común de toda la alianza de la OTAN”, afirmó.

El presidente francés, Emmanuel Macron , anunció el miércoles que los primeros miembros del ejército francés ya estaban en camino y que otros los seguirían.

Unos 15 soldados franceses de la unidad de infantería de montaña ya se encontraban en Nuuk, capital de Groenlandia, para un ejercicio militar, según informaron las autoridades francesas. Mientras tanto, Alemania anunció el jueves el despliegue de un equipo de reconocimiento de 13 efectivos en Groenlandia.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, declaró el jueves que planeaba establecer una presencia militar más permanente en Groenlandia con una mayor contribución danesa. Personal militar de varios países de la OTAN estaría en Groenlandia mediante un sistema de rotación, añadió.

Tras la importante reunión en Washington, Løkke Rasmussen dijo que seguía habiendo un “desacuerdo fundamental” sobre Groenlandia y agregó que seguía “claro que el presidente tiene este deseo de conquistar Groenlandia”.

Trump dijo: «Realmente lo necesitamos». Añadió: «Si no entramos, Rusia y China entrarán. Dinamarca no puede hacer nada al respecto, pero nosotros podemos hacer todo lo posible».