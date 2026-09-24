Netanyahu dice en la ONU que atacar a Irán fue ‘una de las decisiones más fáciles’ que ha tomado

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el jueves que atacar a Irán “fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar” y denunció como “cobardes morales” a la multitud de delegados que abandonaron la Asamblea General de la ONU cuando subió al podio para hablar.

“Al defenderse, Israel también está defendiendo a muchos de los países cuyos delegados acaban de salir de este salón”, indicó Netanyahu. “De hecho, quiero que sepan que muchos de sus líderes incluso nos agradecen en privado por eliminar las armas nucleares de Irán”.

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Cuando Netanyahu caminó hacia el estrado, estalló una mezcla de vítores, abucheos y abandonos masivos. Decenas de delegados salieron en fila y, después, la mayoría de los asientos quedaron vacíos.

“Orden en el salón, por favor”, dijo repetidamente el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman.

“Si hay otros cobardes morales que aún no han salido del salón, por favor háganlo ahora”, apuntó el mandatario israelí.

La Misión Palestina ante la ONU había pedido previamente que los países “abandonaran colectivamente la asamblea” una vez que se anunciara al primer ministro israelí.

“Esto enviará un mensaje claro a Netanyahu y a su gobierno de que nadie está dispuesto a ayudar, instigar o ser cómplice de su genocidio y crímenes de guerra y ocupación ilegal, que todos los Estados y pueblos amantes de la paz exigen que debe llegar a su fin”, decía el mensaje.

Israel rechaza las acusaciones de que cometió genocidio y crímenes de guerra y de que está ocupando ilegalmente territorio palestino. Todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, pero el gobierno israelí insiste en que son legales.

Horas antes, el presidente palestino Mahmud Abás se dirigió a la Asamblea General de la ONU y ofreció declaraciones pregrabadas desde su oficina en Ramala, después de que Estados Unidos le negara a él y a otros altos funcionarios palestinos visas para asistir a la reunión por segundo año consecutivo.

La popularidad del líder de 90 años en su país y su relevancia en el extranjero han disminuido. Pero en sus declaraciones, Abás dejó claro que no tenía intención de quedarse en silencio ni quedar marginado.

“No abandonaremos nuestra patria, no aceptaremos el desplazamiento, y no permitiremos que nadie decida nuestro futuro en nuestro nombre”, declaró Abás.

Aunque los líderes mundiales han invocado repetidamente la difícil situación de los palestinos en discursos a lo largo de la semana, Abás instó a la comunidad internacional a tomar medidas más tangibles contra Israel.

“¿Cuánto tiempo más seguirán algunos Estados guardando silencio ante Israel o suministrándole las armas que utiliza contra nuestro pueblo? El mundo ha sido testigo del tremendo costo en la Franja de Gaza y Cisjordania”, declaró Abás. Añadió: “¿Qué está esperando la comunidad internacional para actuar y proteger al pueblo palestino?”