Netanyahu dice en la ONU que atacar a Irán fue ‘una de las decisiones más fáciles’ que ha tomado

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Netanyahu dice en la ONU que atacar a Irán fue ‘una de las decisiones más fáciles’ que ha tomado
    El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 de septiembre del 2026. AP
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Discurso
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Benjamin Netanyahu

Organizaciones


ONU

Su intervención volvió a estar marcada este año por la salida de numerosos representantes de la sala cuando el mandatario tomó la palabra

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el jueves que atacar a Irán “fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar” y denunció como “cobardes morales” a la multitud de delegados que abandonaron la Asamblea General de la ONU cuando subió al podio para hablar.

“Al defenderse, Israel también está defendiendo a muchos de los países cuyos delegados acaban de salir de este salón”, indicó Netanyahu. “De hecho, quiero que sepan que muchos de sus líderes incluso nos agradecen en privado por eliminar las armas nucleares de Irán”.

TE PUEDE INTERESAR: Inquieta a los republicanos el precio desorbitado del diésel de cara a elecciones en EU

Cuando Netanyahu caminó hacia el estrado, estalló una mezcla de vítores, abucheos y abandonos masivos. Decenas de delegados salieron en fila y, después, la mayoría de los asientos quedaron vacíos.

“Orden en el salón, por favor”, dijo repetidamente el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman.

“Si hay otros cobardes morales que aún no han salido del salón, por favor háganlo ahora”, apuntó el mandatario israelí.

La Misión Palestina ante la ONU había pedido previamente que los países “abandonaran colectivamente la asamblea” una vez que se anunciara al primer ministro israelí.

“Esto enviará un mensaje claro a Netanyahu y a su gobierno de que nadie está dispuesto a ayudar, instigar o ser cómplice de su genocidio y crímenes de guerra y ocupación ilegal, que todos los Estados y pueblos amantes de la paz exigen que debe llegar a su fin”, decía el mensaje.

Israel rechaza las acusaciones de que cometió genocidio y crímenes de guerra y de que está ocupando ilegalmente territorio palestino. Todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, pero el gobierno israelí insiste en que son legales.

Horas antes, el presidente palestino Mahmud Abás se dirigió a la Asamblea General de la ONU y ofreció declaraciones pregrabadas desde su oficina en Ramala, después de que Estados Unidos le negara a él y a otros altos funcionarios palestinos visas para asistir a la reunión por segundo año consecutivo.

La popularidad del líder de 90 años en su país y su relevancia en el extranjero han disminuido. Pero en sus declaraciones, Abás dejó claro que no tenía intención de quedarse en silencio ni quedar marginado.

“No abandonaremos nuestra patria, no aceptaremos el desplazamiento, y no permitiremos que nadie decida nuestro futuro en nuestro nombre”, declaró Abás.

Aunque los líderes mundiales han invocado repetidamente la difícil situación de los palestinos en discursos a lo largo de la semana, Abás instó a la comunidad internacional a tomar medidas más tangibles contra Israel.

“¿Cuánto tiempo más seguirán algunos Estados guardando silencio ante Israel o suministrándole las armas que utiliza contra nuestro pueblo? El mundo ha sido testigo del tremendo costo en la Franja de Gaza y Cisjordania”, declaró Abás. Añadió: “¿Qué está esperando la comunidad internacional para actuar y proteger al pueblo palestino?”

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Discurso
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Benjamin Netanyahu

Organizaciones


ONU

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Doble nacionalidad y doble identidad

Doble nacionalidad y doble identidad
Los recursos serán utilizados para desarrollar nueva infraestructura industrial, entre la que se contempla un edificio destinado al empaque y un almacén automatizado de alta capacidad.

Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de 400 mdd de LEGO en Nuevo León; generará mil 300 empleos
true

Farías Laguna hablando con la DEA y el FBI

Al menos desde 2010, Ganador Azteca es la primera permisionaria de casinos que va a concurso mercantil.

Van a concurso mercantil casinera y otras 4 empresas de Salinas Pliego
Coatlicue será construida en el Cinvestav y contará con más de 14 mil GPU para tareas de supercómputo e inteligencia artificial.

Coatlicue: ¿cuándo estará lista y cómo funcionará la supercomputadora mexicana más poderosa de América Latina?
El huracán Polo provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.

Huracán Polo provocará lluvias intensas, vientos de hasta 110 km/h y oleaje de 8 metros en México
Historia. ‘Cocodrilos’ utiliza recursos del cine de género para abordar la violencia y dejar algunas de sus consecuencias a la imaginación del espectador.

‘Cocodrilos’: Xavier Velasco lleva al cine la violencia que enfrenta el periodismo en México
Javier Aguirre comenzó a trabajar con el Valencia en Paterna, con la misión de sacar al equipo de la zona de descenso.

Javier Aguirre aprieta al Valencia: así fue su primer entrenamiento