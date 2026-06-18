Netanyahu: Israel mantendrá sus tropas en el Líbano a pesar al acuerdo Irán-EU

“Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano”, aseveró Netanyahu en su discurso, pronunciado durante la inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en la Cisjordania ocupada.

JERUSALÉN- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que el Ejército mantendrá la “zona de seguridad” en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará «mientras las necesidades de seguridad así lo exijan» pese al acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos, según recogió el medio israelí Yediot Ajronot.

Israel se refiere como “zona de seguridad” al perímetro que invade desde el 2 de marzo en el sur libanés, con una profundidad de hasta unos 10 kilómetros desde la frontera dentro del país vecino.

Pese al acuerdo alcanzado esta semana y firmado la noche del miércoles entre Estados Unidos e Irán, que incluye “garantizar la integridad territorial del Líbano”, Netanyahu insistió en su intervención de este jueves que seguirá “fiel al objetivo supremo” que le guió a participar en la guerra contra la República Islámica el pasado mes de febrero: que Irán no tenga armas nucleares.

Este jueves también, un oficial del Ejército anunció que las tropas israelíes permanecerán en sus posiciones del sur del Líbano, pese a la firma anoche del memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) seguirán manteniendo su presencia en la Zona de Seguridad, debido a las necesidades operacionales, con tal de eliminar amenazas a sus soldados y establecer una defensa efectiva de las comunidades del norte” israelí, aseveró el oficial.

Sin embargo, el oficial apuntó que el Ejército de Israel también atacará “amenazas” que identifique “más allá” de ese perímetro.

“Aún se están discutiendo más medidas en el marco de las negociaciones directas entre Israel y el Líbano. Los representantes volverán a reunirse la próxima semana” añadió esta fuente militar, en referencia a las conversaciones que mantienen en Washington ambos países y de las que está excluido el grupo chií libanés Hizbulá, al que combate el Ejército israelí.

Poco antes del anuncio, el Ejército de Israel compartió un mapa del perímetro que invade en el Líbano.

Este señala, en rojo, el área, que discurre de la frontera este a oeste a lo largo del sur libanés y que sobrepasa el río Litani, la línea geográfica a la que inicialmente avanzaron las tropas y a al norte de la cual ordenaron a la población libanesa desplazarse.