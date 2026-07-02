Netanyahu les dice a Hezbolá e Irán que ‘se vayan de aquí’ durante su visita al sur del Líbano

Durante su visita a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel desplegadas en la zona de seguridad del sur del Líbano, Netanyahu declaró: “Les decimos tanto a Irán como a Hezbolá: ¡Fuera de aquí!”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el martes que los terroristas de Hezbolá, respaldados por Irán, “no tienen nada que hacer” en el sur del Líbano después de que Jerusalén y Beirut se reconocieran mutuamente la semana pasada.

El primer ministro elogió a las tropas por haber contribuido a alcanzar el acuerdo con Beirut, afirmando que permitiría a “dos estados soberanos” restablecer “una realidad de seguridad y prosperidad” a lo largo de su frontera común.

Afirmó que el acuerdo marco entre Israel y el Líbano, firmado el viernes, era una “bofetada” para el eje iraní y advirtió que “no necesariamente quedará sin oposición” por parte de Teherán y sus aliados.

«Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado gracias a su valiente acción y también a las decisiones que hemos tomado», continuó Netanyahu. «Insistimos en que no abandonaremos el sur del Líbano hasta que se elimine la amenaza. Mientras Hezbolá esté armado y presente aquí, representando una amenaza para nosotros, permaneceremos aquí».

Netanyahu instó a las tropas a “actuar sin demora” ante las amenazas terroristas en la zona de seguridad. “Lo más importante que deben saber es que nuestra directiva —la mía, la del ministro de Defensa, la del jefe del Estado Mayor y la del subjefe del Estado Mayor— es que se protejan a sí mismos primero”, afirmó.

“Esta es una directiva inquebrantable”, añadió.

Netanyahu afirmó que el Estado judío mantendría el control de las zonas de amortiguación en Líbano, Siria y la Franja de Gaza , y añadió que “ya no permitiría que un ejército de terroristas se afianzara en nuestra frontera”.

Señaló que Hezbolá había sido “el eslabón más importante del eje iraní”, con un arsenal que sumaba 150.000 misiles y cohetes antes de la guerra. Afirmó que el grupo conserva actualmente alrededor del 8% de ese arsenal y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a unos 9.000 terroristas, cientos de ellos en las últimas semanas.

Según Netanyahu, las fuerzas israelíes también hicieron retroceder a Hezbolá y destruyeron la infraestructura utilizada para atacar a civiles y soldados, tanto en la superficie como bajo tierra, incluyendo túneles y bastiones terroristas. «La directiva es: no dejen nada atrás, y eso es lo que están haciendo», afirmó.

Hezbolá reanudó sus ataques con cohetes y drones desde el sur del Líbano contra Israel el 2 de marzo, tras el asesinato selectivo del líder supremo iraní, Ali Khamenei, el primer día de la “Operación León Rugiente” el 28 de febrero.

En respuesta, Jerusalén lanzó una amplia campaña aérea contra objetivos de Hezbolá y amplió las operaciones militares en el Líbano destinadas a prevenir ataques transfronterizos contra comunidades israelíes.

Tras la reanudación de las hostilidades, el presidente libanés Joseph Aoun prometió hacer “lo imposible” para detener las hostilidades transfronterizas entre Israel y Hezbolá, y tomó medidas para ilegalizar al grupo afín a Irán.

Posteriormente, funcionarios israelíes y libaneses mantuvieron cinco rondas de conversaciones directas históricas en el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que dio como resultado el marco de entendimiento alcanzado el viernes y que está condicionado a la expulsión de Hezbolá del sur.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el lunes a la prensa que Jerusalén dejó claro al gobierno de Trump que no abandonará Líbano, Siria ni Gaza mientras persistan las amenazas de las organizaciones terroristas respaldadas por Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están “preparadas y en alerta” ante posibles ataques con misiles iraníes en defensa de su aliado libanés, y han preparado una lista de objetivos para atacar dentro de la República Islámica, declaró Katz durante una rueda de prensa.

La República Islámica lanzó varias andanadas de misiles balísticos contra Israel los días 7 y 8 de junio en apoyo de Hezbolá, lo que provocó que Jerusalén respondiera con ataques contra el régimen.

“Si contamos con información de inteligencia precisa sobre las decisiones iraníes, actuaremos en consecuencia”, declaró Katz el lunes. “Si Irán nos ataca con misiles, responderemos con la fuerza, y eso se les ha dejado claro a los estadounidenses”.

Un nuevo ataque iraní “podría ocurrir incluso en dos días”, dijo, y agregó que el Estado judío “no interferirá en el curso de acción del presidente de Estados Unidos con respecto a los iraníes”.