El principal banquero de Rusia suplica a Putin que ponga fin a la guerra en Ucrania

German Gref, director del banco estatal Sberbank, afirmó que los ciudadanos rusos de a pie están sintiendo cada vez más los efectos económicos de la guerra, que se ven agravados por los ataques con drones ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas.

El principal banquero de Rusia ha pedido a Vladimir Putin que ponga fin a la guerra en Ucrania, advirtiendo que el conflicto, que ya dura cuatro años, está arrastrando al país al colapso económico.

“Creo que a todos nos preocupa lo mismo. No creo que haya nadie en este país cuya principal preocupación sea otra que el cese de las hostilidades militares lo antes posible”, declaró Gref a la televisión estatal el martes, según informó el Moscow Times .

En la misma entrevista, Gref advirtió que la invasión a gran escala de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, está causando estragos en la economía rusa , con un aumento vertiginoso de los tipos de interés y escasez de combustible.

“Una economía simplemente no puede sobrevivir durante un período prolongado bajo el peso de las tasas de interés reales extremadamente altas que estamos viendo hoy”, dijo Gref, criticando como “completamente irracional” el uso que hace el gobierno ruso de la política monetaria para combatir la inflación.

“Ya hemos enfriado demasiado la economía. La tasa de interés tiene que bajar”, dijo.

Ante la creciente inflación, el Banco Central de Rusia elevó su tipo de interés de referencia al 21%, su nivel más alto en dos décadas, a finales de 2024.

Aunque los costes de endeudamiento se redujeron al 14,25% en junio, el regulador ruso advirtió recientemente que podría tener que mantener los tipos elevados durante más tiempo debido al creciente déficit presupuestario y a las crecientes perturbaciones en el mercado nacional de combustibles.

Gref, quien advirtió en junio de 2025 que las altas tasas de interés y un rublo sobrevalorado frenarían la inversión y el crecimiento del PIB, dijo el martes que las inversiones en Rusia ya han caído más del 14% y podrían bajar otro 3% este año.

Afirmó que la caída de los salarios y los despidos son otras crisis que afronta la economía rusa.

Esta no es la primera vez que Gref se enfrenta a Putin, una decisión arriesgada en un país donde muchos críticos prominentes del régimen han sufrido misteriosos accidentes en los últimos años.

El pasado mes de septiembre, Putin criticó duramente las afirmaciones de Gref sobre el estancamiento de la economía rusa, insistiendo en que su gobierno estaba tomando las medidas adecuadas para combatir la inflación.

«Algunos piensan que ya se ha instalado una especie de hipotermia, pero los préstamos no se han detenido. Pregúntenle a Gref: ¿se han detenido los préstamos? No. La tasa de crecimiento [solo] ha disminuido», dijo Putin en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, según informó en su momento Novaya Gazeta.

Putin se vio obligado recientemente a admitir que los continuos ataques ucranianos contra la infraestructura energética de su país estaban perjudicando la economía rusa.

“En cuanto a los ataques contra infraestructuras críticas en general, y contra infraestructuras energéticas en particular, por supuesto que estos ataques contra nuestras instalaciones de infraestructura crean problemas, eso es obvio”, dijo Putin en una entrevista con la televisión estatal el domingo.

El viernes pasado, las autoridades rusas en Crimea, una provincia ucraniana anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, declararon el estado de emergencia, suspendiendo todas las ventas de combustible a civiles ante los ataques ucranianos.