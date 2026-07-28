Netanyahu proporcionará a Trump información de inteligencia sobre la instalación nuclear iraní de Pickaxe Mountain

Mientras Netanyahu se prepara para reunirse con Donald Trump, se espera que la guerra en Irán y el programa nuclear de la República Islámica sean temas clave de conversación.

De acuerdo con una fuente en Jerusalén, se espera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , proporcione información de inteligencia que indique que Irán está construyendo instalaciones nucleares en su misterioso emplazamiento de Pickaxe Mountain y que el régimen está mintiendo sobre su deseo de continuar las negociaciones de paz.

Según la fuente, durante la reunión, el equipo de Netanyahu presentará pruebas de la actividad nuclear más reciente de Irán y demostrará que Teherán no está negociando de buena fe en la actualidad.

Israel ha descubierto pruebas de que recientemente llegaron centrifugadoras nucleares a la hermética fortaleza de Pickaxe Mountain por primera vez desde que comenzó su construcción en 2020, de acuerdo con el Wall Street Journal.

Desde hace tiempo se sospecha que la base, situada a más de 90 metros bajo la montaña Kolang, cerca de la instalación nuclear de Natanz, forma parte del programa atómico de Irán.

Anteriormente no existían pruebas de actividad nuclear en el lugar, lo que Trump citó como motivo para no atacarlo en el pasado en ataques contra Irán.

Trump había intentado, en particular, restar importancia a los informes sobre la actividad en Pickaxe Mountain, declarando a los periodistas que Estados Unidos no tenía ninguna información al respecto.

Trump ha dado señales recientemente de estar dispuesto a bombardear la instalación de la montaña, y de acuerdo con el informe, las fuerzas estadounidenses también están listas para lanzar una operación terrestre para incautarse de cientos de libras de uranio enriquecido que se cree que están enterradas en Irán.

Israel también aportará pruebas de que Irán ya está reconstruyendo su programa de misiles y drones, que se había quedado gravemente perjudicado por los repetidos ataques aéreos estadounidenses en el país, añadió la fuente en Jerusalén.

En última instancia, la información de inteligencia demostraría que Irán no habla en serio sobre renunciar a sus ambiciones nucleares o a su programa de misiles durante las negociaciones de alto al fuego con Estados Unidos.

Trump optó por suspender la campaña de bombardeos contra Irán, que ya duraba casi dos semanas, mientras se desarrollaban nuevas conversaciones para poner fin a los ataques de Teherán en el estrecho de Ormuz.

Además de los movimientos sospechosos de Irán, Netanyahu también informará al presidente sobre los avances logrados para mantener el alto al fuego tanto en el Líbano como en Gaza, donde operan los grupos terroristas afines a Irán.

El primer ministro permanecerá en Washington el martes, donde se unirá a Trump y otros líderes mundiales para dar su último adiós al fallecido senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur).