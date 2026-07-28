Irán ejecuta a dos hombres condenados por el asesinato de cuatro policías durante las protestas de enero

Un informe de Mizanonline. ir , medio afiliado al poder judicial del país, identificó a los dos individuos como Albolfazi Sepahi Badjani y Amir Hossein Safari Hosseinabadi, y afirmó que también incendiaron una comisaría y dañaron propiedades públicas en la ciudad central de Isfahán, a unos 250 kilómetros al sur de la capital, Teherán.

Irán ejecutó mediante la horca a dos hombres condenados por el asesinato de cuatro policías durante las protestas de enero, de acuerdo con medios locales.

Los dos hombres son los últimos ejecutados de entre las decenas de miles que fueron arrestados durante la represión de las protestas a nivel nacional en enero.

Las protestas que comenzaron a finales de diciembre y se extendieron hasta enero fueron reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad.

A principios de julio, Irán ahorcó a otros dos hombres en el mismo caso. Irán cifró en más de 3 mil el número de muertos en las protestas.

Algunos grupos de investigación cifran el número en más de 7 mil.