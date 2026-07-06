Netanyahu suplica a Trump que no entregue aviones F-35 a Turquía antes de la cumbre de la OTAN en Ankara

Uno de los objetivos del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de cara a la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Ankara, es conseguir que su país sea readmitido en el programa F-35, a pesar de la resistencia bipartidista en Washington.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , pidió públicamente el lunes al presidente Trump que no enviara aviones de combate F-35 avanzados a Turquía , advirtiendo que el envío “perturbaría el equilibrio de poder” en la región.

«Turquía es un gran país, pero está gobernado por un hombre que aboga abiertamente por la aniquilación de Israel», declaró Netanyahu en el programa «Fox & Friends». «Ocupa la mitad de Chipre, un país miembro de la OTAN. Amenaza a Grecia, otro país miembro de la OTAN. Y habla abiertamente de conquistar Jerusalén».

“No creo que deban entregarles los F-35 ni los motores para sus cazas, porque eso alteraría el equilibrio de poder en Oriente Medio, que en última instancia está garantizado por la superioridad aérea israelí y también por la postura de Estados Unidos en la región.”

Los F-35 están considerados como los cazas más potentes y versátiles del mundo, y la fuerza aérea israelí cuenta con al menos tres docenas en su flota.

Turquía fue expulsada del programa del avión de combate F-35 en 2019 después de comprar el sistema de misiles ruso S-400, que según temían los funcionarios estadounidenses, podría utilizarse para conocer las capacidades del F-35.

Aunque Turquía presume de tener el segundo ejército más grande de la OTAN después de Estados Unidos, ha tenido repetidos enfrentamientos con otros miembros europeos de la poderosa alianza militar, sobre todo con Grecia, por reivindicaciones territoriales centenarias en el mar Egeo.

Turquía fue sancionada brevemente por Estados Unidos y varios países europeos después de que Erdogan ordenara una importante ofensiva militar y un bombardeo contra los kurdos en el norte de Siria en 2019.

El miembro de la OTAN mantiene una relación compleja con Rusia, tras haber derribado un avión de combate Su-24 que penetró en su espacio aéreo en 2015, por lo que Erdogan pidió disculpas posteriormente.

En 2023, tras la invasión de Ucrania, Erdogan declaró: “Confío en Rusia tanto como confío en Occidente”.

Aun así, Turquía ha brindado apoyo militar a Ucrania y se ha mostrado interesada en socavar el dominio ruso en el Mar Negro. Erdogan también ha respaldado la candidatura de Ucrania para unirse a la OTAN, a pesar de haberse opuesto recientemente a la admisión de Finlandia y Suecia en la alianza debido a que Estocolmo acogió a activistas kurdos.

Erdogan y sus aliados han criticado duramente a Israel desde su guerra contra Hamás en respuesta al sangriento atentado terrorista del 7 de octubre de 2023.

«Su ministro de Asuntos Exteriores, su número dos, dijo que el Estado judío no tiene cabida entre la humanidad», se quejó Netanyahu. «Básicamente, hay que aniquilarlo. Su ministro del Interior aspira a ser gobernador de Jerusalén».

Netanyahu arremetió además contra Turquía, calificándola de “régimen infectado por los Hermanos Musulmanes, un movimiento extremista que odia a Estados Unidos y grita ‘Muerte a Estados Unidos’ desde ese lado del espectro político”.

Trump ha colmado de elogios a Erdogan con frecuencia, refiriéndose a él como un “líder extraordinario” y un “buen amigo”.