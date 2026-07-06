Netanyahu suplica a Trump que no entregue aviones F-35 a Turquía antes de la cumbre de la OTAN en Ankara

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Netanyahu suplica a Trump que no entregue aviones F-35 a Turquía antes de la cumbre de la OTAN en Ankara
    Netanyahu arremetió además contra Turquía, calificándola de “régimen infectado por los Hermanos Musulmanes, un movimiento extremista que odia a Estados Unidos y grita ‘Muerte a Estados Unidos’ desde ese lado del espectro político”. AP

Los F-35 están considerados como los cazas más potentes y versátiles del mundo, y la fuerza aérea israelí cuenta con al menos tres docenas en su flota

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió públicamente el lunes al presidente Trump que no enviara aviones de combate F-35 avanzados a Turquía , advirtiendo que el envío “perturbaría el equilibrio de poder” en la región.

Uno de los objetivos del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de cara a la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Ankara, es conseguir que su país sea readmitido en el programa F-35, a pesar de la resistencia bipartidista en Washington.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-adultos-mayores-con-156-kilos-de-cocaina-BJ21937237

«Turquía es un gran país, pero está gobernado por un hombre que aboga abiertamente por la aniquilación de Israel», declaró Netanyahu en el programa «Fox & Friends». «Ocupa la mitad de Chipre, un país miembro de la OTAN. Amenaza a Grecia, otro país miembro de la OTAN. Y habla abiertamente de conquistar Jerusalén».

“No creo que deban entregarles los F-35 ni los motores para sus cazas, porque eso alteraría el equilibrio de poder en Oriente Medio, que en última instancia está garantizado por la superioridad aérea israelí y también por la postura de Estados Unidos en la región.”

Los F-35 están considerados como los cazas más potentes y versátiles del mundo, y la fuerza aérea israelí cuenta con al menos tres docenas en su flota.

Turquía fue expulsada del programa del avión de combate F-35 en 2019 después de comprar el sistema de misiles ruso S-400, que según temían los funcionarios estadounidenses, podría utilizarse para conocer las capacidades del F-35.

Aunque Turquía presume de tener el segundo ejército más grande de la OTAN después de Estados Unidos, ha tenido repetidos enfrentamientos con otros miembros europeos de la poderosa alianza militar, sobre todo con Grecia, por reivindicaciones territoriales centenarias en el mar Egeo.

Turquía fue sancionada brevemente por Estados Unidos y varios países europeos después de que Erdogan ordenara una importante ofensiva militar y un bombardeo contra los kurdos en el norte de Siria en 2019.

El miembro de la OTAN mantiene una relación compleja con Rusia, tras haber derribado un avión de combate Su-24 que penetró en su espacio aéreo en 2015, por lo que Erdogan pidió disculpas posteriormente.

En 2023, tras la invasión de Ucrania, Erdogan declaró: “Confío en Rusia tanto como confío en Occidente”.

Aun así, Turquía ha brindado apoyo militar a Ucrania y se ha mostrado interesada en socavar el dominio ruso en el Mar Negro. Erdogan también ha respaldado la candidatura de Ucrania para unirse a la OTAN, a pesar de haberse opuesto recientemente a la admisión de Finlandia y Suecia en la alianza debido a que Estocolmo acogió a activistas kurdos.

Erdogan y sus aliados han criticado duramente a Israel desde su guerra contra Hamás en respuesta al sangriento atentado terrorista del 7 de octubre de 2023.

«Su ministro de Asuntos Exteriores, su número dos, dijo que el Estado judío no tiene cabida entre la humanidad», se quejó Netanyahu. «Básicamente, hay que aniquilarlo. Su ministro del Interior aspira a ser gobernador de Jerusalén».

Netanyahu arremetió además contra Turquía, calificándola de “régimen infectado por los Hermanos Musulmanes, un movimiento extremista que odia a Estados Unidos y grita ‘Muerte a Estados Unidos’ desde ese lado del espectro político”.

Trump ha colmado de elogios a Erdogan con frecuencia, refiriéndose a él como un “líder extraordinario” y un “buen amigo”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
Guerra en Israel

Localizaciones


Israel

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Mundiales

Mundiales
NosotrAs: La rebelión de las mujeres en la psicología. Interpelaciones que transforman

NosotrAs: La rebelión de las mujeres en la psicología. Interpelaciones que transforman
Integrantes de la Asamblea Antimundialista interceptaron a Cuauhtémoc Blanco antes del México vs Inglaterra y vandalizaron la camioneta en la que viajaba.

Al grito de ‘¡asesino!’, manifestantes increpan a Cuauhtémoc Blanco antes del México vs Inglaterra
Tras la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el desempeño del equipo nacional, aseguró que el país debe sentirse orgulloso de sus futbolistas.

‘Nos dieron mucha alegría y jugaron bien’... Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana y buscará reunión con jugadores
Se preparan para ingresar al estadio de la Ciudad de México, para ser testigos del encuentro binacional.

México vs. Inglaterra: Las mejores fotografías para revivir los octavos de final del Mundial 2026
Durante julio de 2026, algunos adultos mayores podrán recibir un depósito conjunto de hasta 16,836 pesos.

¿Tienes credencial del INAPAM? Estos adultos mayores recibirán hasta 16 mil pesos en julio de 2026
México cayó 3-2 ante Inglaterra en el Estadio CDMX y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026, pese a luchar hasta el último minuto.

México muere de pie ante Inglaterra, pero el quinto partido vuelve a ser imposible: cae el Tri en Octavos del Mundial 2026
La Secretaría de Bienestar continúa con el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que será indispensable a partir de 2027.

¿Qué apellidos se registran del 6 al 11 de julio para la Credencial del Servicio Universal de Salud?