Nicolás Maduro utiliza las criptomonedas para luchar contra las sanciones de EU

NUEVA YORK- La campaña de presión de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está extinguiendo la efímera recuperación económica del país, lo que ha llevado a muchos dentro de Venezuela a prepararse para otra crisis económica. El endurecimiento de las sanciones estadounidenses este año ha hecho que la inflación vuelva a alcanzar los tres dígitos, ha provocado la caída libre de la moneda nacional, agravado los cortes de electricidad y ha llevado al gobierno, a las empresas y a los residentes a acumular dólares y recortar gastos. TE PUEDE INTERESAR: El Pentágono anuncia el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe Para los venezolanos de todo el espectro político, los crecientes signos de recesión económica reviven recuerdos de penurias que muchos esperaban haber dejado atrás. En la última década, Venezuela atravesó la recesión más profunda de cualquier nación moderna fuera de una zona de guerra. Una combinación de políticas económicas desastrosas, corrupción y sanciones estadounidenses creó una hiperinflación prolongada, colapsó los servicios básicos, aumentó la desnutrición y llevó a millones de personas a emigrar para escapar de la pobreza extrema. Maduro respondió con una combinación de represión política y una reforma económica de libre mercado. Esas medidas han estabilizado los precios, impulsado el crecimiento y hecho la vida más llevadera para la mayoría de los venezolanos, a costa de eliminar los últimos derechos democráticos que quedaban.

La decisión que tomó en julio el gobierno de Donald Trump de designar al gobierno de Maduro como cártel de la droga e iniciar una serie de medidas militares y económicas aparentemente destinadas a detener el flujo de drogas desde Venezuela está revirtiendo estos logros económicos. Los economistas calculan que la tasa de inflación anual de Venezuela aumentará del 50 al 600 por ciento este año, y los precios podrían empezar a subir de manera exponencial, un escenario conocido como hiperinflación, en 2026. El país entrará en recesión el próximo año y se prevé que su economía se contraiga un tres por ciento, según el Fondo Monetario Internacional. El principal movimiento de oposición de Venezuela y sus aliados en el gobierno de Trump están apostando a que una crisis económica, combinada con la agresiva campaña militar estadounidense en el Caribe, fracturará al gobierno venezolano y pondrá fin a 25 años de un régimen dirigido actualmente por Maduro. Consideran que el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela es un costo inevitable y a corto plazo del restablecimiento de la democracia. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe? Pero la mayoría de los economistas y empresarios venezolanos entrevistados para este artículo en Caracas sostienen que Maduro está mucho mejor preparado para esta ronda de presiones externas. Hablaron y compartieron datos bajo condición de anonimato para protegerse del gobierno de Venezuela y de posibles sanciones estadounidenses. Poco después de que el presidente Trump ganara la reelección, el gobierno de Venezuela autorizó los primeros intercambios de criptomonedas del país, lo cual allanó el camino para un cambio más amplio hacia activos financieros que están fuera del alcance de la aplicación de sanciones tradicionales. En la actualidad, Venezuela vende la mayor parte de su petróleo a China, recibe el pago en criptomonedas y canaliza parte de esos ingresos de vuelta a la economía nacional a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas designadas. En cuestión de meses, estas medidas han convertido a Venezuela en posiblemente el primer país en administrar una gran parte de sus finanzas públicas en criptomonedas.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta y zarina económica de Maduro, Delcy Rodríguez, privatiza los recursos naturales de Venezuela para aumentar los ingresos por exportaciones, incluida la entrega de decenas de pequeños yacimientos petrolíferos en desuso a inversores privados. Esto ha contribuido a que la producción de petróleo crezca un 12 por ciento este año, lo que ha impulsado los ingresos en divisas extranjeras de Venezuela. Estos signos de resistencia han llevado a algunos economistas y empresarios a afirmar que Maduro podría evitar que la inminente recesión se convierta en colapso. Otros expertos señalan que tiene un historial de capear crisis financieras. TE PUEDE INTERESAR: ¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites “Si existe un país que demuestra que si colapsas su economía, no cambia de gobierno, ese es Venezuela”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano que estudia las sanciones en la Universidad de Denver. “Cuando el país se empobrece, el gobierno no se debilita”. Los actuales problemas económicos de Venezuela comenzaron con la decisión del gobierno de Trump de cambiar las normas que rigen las operaciones de las empresas petroleras occidentales en Venezuela.

Hasta marzo, el mayor productor privado de petróleo de Venezuela, Chevron, con sede en Estados Unidos, vendía el crudo de sus proyectos venezolanos a Estados Unidos y entregaba a los bancos privados locales la parte de los ingresos que correspondía a Venezuela en dólares. Estos bancos luego distribuían esos dólares a clientes corporativos, lo que les permitía pagar las importaciones e impulsar el crecimiento económico. El año pasado, Chevron canalizó casi 2,400 millones de dólares hacia la economía venezolana, aproximadamente un tercio de todo el suministro de divisas fuertes del país ese año. La revisión del permiso de Chevron por parte del gobierno de Trump puso fin a esas inyecciones de divisas.