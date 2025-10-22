¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?

Por Charlie Savage

El gobierno de Trump está aumentando la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras ataca barcos que, según afirma, trafican con drogas.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela siguen intensificándose mientras el ejército estadounidense sigue atacando embarcaciones en el mar Caribe que, según afirma, son sospechosas de traficar con drogas para cárteles y bandas criminales que el gobierno de Donald Trump ha calificado de terroristas.

El gobierno ha centrado su retórica en el presidente Nicolás Maduro, líder autoritario de Venezuela, quien fue imputado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos en 2020. El presidente Trump ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela, y el gobierno está analizando la posibilidad de realizar ataques terrestres mientras algunos de sus colaboradores presionan para derrocar a Maduro.

Pero los ataques no se han limitado a objetivos venezolanos, y las turbulencias al respecto se están extendiendo a otros países, especialmente a Colombia.

A continuación, ofrecemos las noticias más recientes sobre las operaciones militares estadounidenses:

¿Qué novedades hay sobre los ataques?

Siguiendo órdenes de Trump, el ejército estadounidense comenzó a atacar embarcaciones en el Caribe a principios de septiembre. El gobierno de Trump ha mantenido que las operaciones han sucedido en aguas internacionales y que los pasajeros eran miembros de cárteles de la droga que, afirma, traficaban con estupefacientes. Ha citado información de inteligencia, pero no ha ofrecido pruebas de sus acusaciones.

Según las estimaciones oficiales, los siete ataques han ocasionado la muerte de 32 personas:

El gobierno de Trump ha justificado los ataques contra las embarcaciones como una cuestión de autodefensa nacional en un momento de un alto número de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Pero el aumento de las sobredosis ha sido impulsado por el fentanilo, que procede de México. En cambio, Sudamérica es una fuente de cocaína, gran parte de la cual procede de Colombia.

El gobierno estadounidense ha desplazado una gran cantidad de potencia de fuego naval al Caribe —mucho mayor de lo que corresponde a la tarea de destruir pequeñas embarcaciones— y está analizando la posibilidad de desplegar una operación para destituir a Maduro, a quien califica de líder de un cártel del narcotráfico. Entre los partidarios de impulsar un cambio de régimen se encuentran Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

¿Cómo ha respondido Venezuela?

Maduro ha calificado los ataques de “crimen alevoso” y de “un ataque de carácter militar sobre unas personas civiles que no estaban en guerra y no estaban amenazando militarmente a ningún país”. Dijo que si Estados Unidos creía que los pasajeros del barco eran narcotraficantes, debía detenerlos.

Maduro también ha advertido que responderá a cualquier acción militar estadounidense con una “lucha armada”. A mediados de octubre, su gobierno anunció que había iniciado una amplia movilización militar y comenzó a entrenar a civiles para el combate defensivo contra una posible invasión estadounidense.

¿Los ataques son legales?

Una gama variada de especialistas en las leyes que rigen el uso de la fuerza han cuestionado la afirmación del gobierno de Trump de que puede matar legalmente a personas sospechosas de narcotráfico como si fueran soldados enemigos en una guerra. Tradicionalmente, Estados Unidos ha tratado el contrabando marítimo de drogas como un asunto de aplicación de la ley, incluidas las interceptaciones de la Guardia Costera.

El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que las muertes son legales. En una carta al Congreso tras el primer ataque, Trump lo justificó como “defensa propia”. En una notificación al Congreso sobre el ataque del 15 de septiembre, la Casa Blanca señaló que Trump había “determinado” que Estados Unidos estaba en un conflicto armado formal contra los cárteles de la droga que su equipo ha considerado organizaciones terroristas.

El gobierno se ha resistido a las peticiones de que proporcione una teoría jurídica o un análisis que respalde su conclusión de que la situación se califica de conflicto armado, incluida la forma en que está abordando la brecha conceptual entre los delitos de narcotráfico y las hostilidades armadas.

¿Trump necesita la aprobación del Congreso?

El Congreso de Estados Unidos no ha autorizado ningún conflicto armado con los cárteles de la droga. Además de si es lícito matar sumariamente a los sospechosos de contrabando de drogas, la cuestión de si un presidente necesita autorización del Congreso para operaciones militares o cuándo la necesita es un tema ambiguo.

Con ambos partidos, el Departamento de Justicia ha opinado que un presidente, como comandante jefe, puede ejecutar por su cuenta ataques limitados en interés nacional, siempre que la naturaleza, duración y alcance previstos no lleguen a ser una “guerra” en el sentido constitucional.

Sin embargo, a medida que los ataques puntuales se convierten en campañas militares más largas, tiende a aumentar la presión para obtener la aprobación del Congreso. La Resolución sobre los Poderes de Guerra, una ley de la época de Vietnam, establece que los presidentes deben poner fin a los despliegues en hostilidades no autorizadas por el Congreso transcurridos 60 días.

