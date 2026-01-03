$!Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos por narcoterrorismo en Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, enfrentarán diversos cargos en una corte federal en Manhattan, Nueva York, tras ser detenidos durante una incursión del gobierno estadounidense en territorio venezolano. De acuerdo con el anuncio, ambos enfrentarán acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela ANUNCIO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA En un mensaje difundido en sus redes sociales, Bondi señaló: “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado por conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y posesión de ametralladoras e instrumentos de destrucción en contra de los Estados Unidos. Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadunidense en suelo estadunidense y en cortes estadunidenses”.

La funcionaria también expresó su reconocimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la operación que derivó en la detención de Maduro y Flores durante la madrugada del 3 de enero. “A nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje para demandar la rendición de cuentas a nombre de los estadunidenses, y un gran agradecimiento a nuestro valiente ejército que llevó a cabo la increíble y altamente exitosa misión para captura a esos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, concluyó la fiscal general. INCURSIÓN MILITAR Y OPERATIVO DE CAPTURA De acuerdo con fuentes abiertas y con información del gobierno de Venezuela, alrededor de las 2:00 de la mañana, hora local, distintos puntos del territorio venezolano fueron atacados por fuerzas estadounidenses. La ofensiva se prolongó durante un par de horas. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos confirmó públicamente la intervención militar y la captura del mandatario venezolano y su esposa. En su red social Truth Social, Trump escribió: “Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país”.