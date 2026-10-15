Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de nuevos cargos por presunta tortura en EU

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las acusaciones de tortura incluidas en una imputación revisada por narcotráfico presentada en su contra y contra su esposa, Cilia Flores, durante una comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York este jueves. Ambos se declararon no culpables de los nuevos señalamientos, relacionados con una presunta campaña de represión estatal que habría afectado a decenas de víctimas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Maduro compareció ante el juez Alvin K. Hellerstein con grilletes en los tobillos y respondió, a través de un intérprete, que la acusación contenía “acusaciones falsas y testimonio falso”. Ante la respuesta del exmandatario, el juez presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre y en el de Flores. La esposa del exmandatario también rechazó los cargos. Cuando se le solicitó presentar una declaración, respondió mediante un intérprete: “Soy completamente inocente. No soy culpable”.

¿DE QUÉ ACUSAN A NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES?

La acusación revisada sostiene que Maduro supervisó un sistema de tortura en el que las víctimas habrían sido golpeadas, asfixiadas y sometidas a descargas eléctricas. De acuerdo con los fiscales estadounidenses, el exmandatario habría recomendado personalmente métodos de tortura, recibido informes sobre el trato que se daba a víctimas específicas y amenazado con matar al hijo de una persona detenida como forma de tortura psicológica. En el caso de Cilia Flores, quien fue fiscal general de Venezuela, la imputación señala que habría contribuido al desarrollo del sistema represivo y ordenado la tortura de personas determinadas. Los señalamientos forman parte de la acusación presentada por las autoridades estadounidenses y deberán ser examinados dentro del proceso judicial. Maduro y Flores niegan su responsabilidad. ABOGADOS DE MADURO RECHAZAN LOS NUEVOS CARGOS El abogado de Maduro, Barry Pollack, afirmó cuando se anunciaron los nuevos cargos la semana pasada que el exmandatario los niega y “espera con interés su día en el tribunal”. La defensa también ha cuestionado la legalidad del proceso relacionado con los cargos de narcotráfico. A principios de este año, Maduro y Flores se declararon no culpables de las acusaciones que sostenían que ambos conspiraron para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos. Sus abogados argumentan que el caso debe ser desestimado por motivos de inmunidad, debido a que Maduro se desempeñaba como presidente de Venezuela y Flores era considerada primera dama cuando ocurrieron los hechos señalados. Ambos fueron capturados en su domicilio de Caracas durante una operación nocturna del Ejército estadounidense en enero.

TRIBUNAL ANALIZA POSIBLE CAMBIO EN LA FECHA DEL INICIO Durante la audiencia de este jueves, los fiscales informaron al juez que las partes solicitaron modificar la fecha prevista para el juicio, del 1 al 14 de junio.z La comparecencia se centró en los nuevos señalamientos incluidos en la imputación revisada, que amplía el alcance de las acusaciones contra Maduro y Flores al incorporar presuntos actos de tortura vinculados con el aparato estatal venezolano desde 2013. El proceso se desarrolla en Estados Unidos, donde el procesamiento de funcionarios extranjeros por delitos cometidos fuera de ese país es poco frecuente. La tortura está prohibida por el derecho internacional y puede ser perseguida penalmente fuera del territorio donde ocurrió, independientemente de la nacionalidad de las víctimas, bajo determinadas bases jurisdiccionales. MADURO ENFRENTA SEÑALAMIENTOS INTERNACIONALES POR ABUSOS EN VENEZUELA Maduro gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero. Durante años ha sido objeto de investigaciones internacionales relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad, particularmente por la represión contra opositores políticos. El exmandatario ha negado haber cometido irregularidades. Informes de organismos internacionales han documentado denuncias de ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles durante su gobierno. La Organización de los Estados Americanos ha señalado la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, mientras que organismos de Naciones Unidas han reportado abusos cometidos por fuerzas de seguridad. Por su parte, la organización venezolana Provea documentó 10 mil 85 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2013 y 2023, según los datos proporcionados para esta nota. Las denuncias se relacionan, entre otros hechos, con operativos de seguridad conocidos como “operaciones de liberación del pueblo”, dirigidos contra presuntas organizaciones criminales y caracterizados por una elevada letalidad policial y militar.

Las investigaciones también han documentado casos de tortura y tratos crueles que afectaron especialmente a personas de sectores vulnerables. Durante ese periodo, más de ocho millones de venezolanos salieron de su país, de acuerdo con las cifras incluidas en la información proporcionada. La nueva imputación en Nueva York incorpora señalamientos de tortura que se remontan al ascenso de Maduro a la presidencia en 2013, tras la muerte de su antecesor y mentor, Hugo Chávez.