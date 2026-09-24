Niña china de 6 años establece un récord femenino de velocidad para resolver el cubo Rubik

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    Niña china de 6 años establece un récord femenino de velocidad para resolver el cubo Rubik
    Lian Yunzhi, de 6 años, reacciona tras resolver un cubo de Rubik en una competencia certificada por World Cube Association, en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, el 13 de septiembre de 2026. AP/YouTube@cuberootme

Lian Yunzhi batió el récord por primera vez a principios de este mes con un tiempo medio de 4.52 segundos en una competencia certificada por la World Cube Association en la ciudad de Wuhan, China

BEIJING- Una niña china de 6 años estableció un nuevo récord mundial femenino al resolver cubos de Rubik a un ritmo promedio de poco más de cuatro segundos por pieza.

Lian Yunzhi batió el récord por primera vez a principios de este mes con un tiempo medio de 4.52 segundos en una competencia certificada por la World Cube Association en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y mejoró su marca a 4.27 segundos en otra prueba en la ciudad sureña de Guangzhou, reportó la cadena estatal CCTV el lunes. Se convirtió en la única speedcuber femenina en lograr un promedio por debajo de 4.5 segundos, agregó.

La asociación nombró a Lian en su web como la poseedora del récord femenino en la resolución del cubo 3x3x3.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/erno-rubik-narra-sus-memorias-en-la-increible-historia-del-cubo-que-cambio-nuestra-forma-de-aprender-y-jugar-FC5730373

Con una diadema roja con un lazo, Lian se veía seria mientras sus pequeños dedos se movían rápidamente durante la competencia en Wuhan. Sonrió con orgullo y aplaudió después de que un intento le tomara apenas unos 3.54 segundos.

De acuerdo con CCTV, Lian intentó resolver un cubo de Rubik por primera vez cuando tenía 4 años, y entonces se demoraba 90 segundos. Al principio le faltaba confianza para competir, pero se entusiasmó más con el rompecabezas a medida que sus resultados mejoraban y obtenía reconocimiento. Eso la animó a entrenar con más intensidad y a perseverar ante los desafíos, agregó.

“Era una niña introvertida. Ahora, tiene mucha confianza vaya donde vaya”, dijo su madre, Lin Yangxi, según fue citada por la cadena.

CCTV señaló que Lian domina más de 1,300 fórmulas de resolución y que recientemente dedicaba aproximadamente entre dos y tres horas diarias a entrenar. Sus padres la llevaron a Shanghai para aprender de los mejores entrenadores, añadió.

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