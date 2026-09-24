Niña china de 6 años establece un récord femenino de velocidad para resolver el cubo Rubik

BEIJING- Una niña china de 6 años estableció un nuevo récord mundial femenino al resolver cubos de Rubik a un ritmo promedio de poco más de cuatro segundos por pieza.

Lian Yunzhi batió el récord por primera vez a principios de este mes con un tiempo medio de 4.52 segundos en una competencia certificada por la World Cube Association en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y mejoró su marca a 4.27 segundos en otra prueba en la ciudad sureña de Guangzhou, reportó la cadena estatal CCTV el lunes. Se convirtió en la única speedcuber femenina en lograr un promedio por debajo de 4.5 segundos, agregó.

La asociación nombró a Lian en su web como la poseedora del récord femenino en la resolución del cubo 3x3x3.