No despega en EU turismo por Mundial de Futbol: 80% de hoteles registran reservaciones bajas

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    No despega en EU turismo por Mundial de Futbol: 80% de hoteles registran reservaciones bajas
    Algunos hoteles están abandonando estrategias que planearon por años para el evento futbolístico. AP

Asociación hotelera atribuye ritmo por debajo de lo esperado a restricciones en visas y altos costos

El Mundial de Futbol no ha resultado como se esperaba para la industria hotelera de Estados Unidos: el 80 por ciento de hoteles de las ciudades sede del evento deportivo reportan que las reservas están por debajo de los pronósticos iniciales por restricciones de visas, altos costos y otras razones.

Un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA) revela que, a poco más de un mes de que inicie la justa deportiva, el panorama es débil en materia de turismo para los hoteles.

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El reporte se basa en encuestas que se aplicaron a hoteles en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle, que albergarán partidos del Mundial. Atribuyeron la baja en reservas a obstáculos como viajes internacionales, aumento de costos y cancelaciones hoteleras por parte de la FIFA.

En concreto, la asociación afirma que la demanda que se había anticipado no se ha traducido en reservas sólidas y que los viajeros nacionales superan a los internacionales.

Por otro lado, 7 de cada 10 entrevistados señalaron que los principales obstáculos para los interesados han sido las restricciones de visado en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas.

La mitad de hoteleros reportó “importantes” liberaciones de bloqueos de habitaciones que había reservado la FIFA, lo que les indica que la demanda inicial después se ajustó.

La asociación estima que solo entre el 25 y 30 por ciento de los mercados -en mayor medida los que tienen una alta demanda turística base o donde se concentrarán equipos- está viendo un alza significativa en reservas de habitaciones.

SE DISPARARON COSTOS LOCALES A ÚLTIMA HORA

Por otro lado, el análisis alerta que políticas estatales y locales de última hora han aumentado los costos de servicios, lo que presiona a viajeros.

Ante ese panorama, los hoteles están recurriendo a un ajuste en sus estrategias y frenando inversiones que habían anticipado para el Mundial, como lo son activaciones, alianzas de marcas y proyectos de renovación.

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“Los hoteles en los mercados sede han pasado años preparándose para el Mundial y, aunque existe un entusiasmo real, los datos apuntan a un panorama más matizado”, dijo Rosanna Maietta, presidenta y directora ejecutiva de la AHLA.

Aseguró que Estados Unidos y la FIFA “deben garantizar una experiencia acogedora y sin contratiempos para los viajeros internacionales”.

“Eso significa evitar aumentos innecesarios en los costos de visas y en el transporte hacia y desde los partidos, así como desalentar que las jurisdicciones locales impongan incrementos de impuestos de última hora que perjudiquen al torneo y a los consumidores”, agregó.

En Los Ángeles, una de las principales sedes estadounidenses del evento futbolístico, 7 de cada 10 encuestados registraron un ritmo bajo de reservas y cerca de la mitad lo atribuyó al fenómeno de barreras de visado, costos laborales y distancia entre sedes.

Por otro lado, en Nueva York, alrededor de dos tercios señalaron una demanda menor a la prevista, mientras que en Dallas y Houston, Texas, informaron cifras similares, cerca de 70 por ciento por debajo de las expectativas y sin variaciones frente a temporadas habituales.

En contraste, Atlanta y Miami mostraron un panorama más alentador. La primera de ellas reporta que en 50 por ciento de hoteles se registraron reservas a la par o por encima de lo estimado, mientras que la segunda reportó a un 55 por ciento de encuestados con un ritmo superior al esperado.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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